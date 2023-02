Mit 1,6 Promille der Polizei in die Arme gefahren

Von: Hans Moritz

Endstation Verkehrskontrolle hieß es am Wochenende für zwei Autofahrer. Mindestens einer geht nun länger zu Fuß. © teutopress

In Finsing hat die Polizei am Freitag gegen 22.15 Uhr einen sturzbetrunkenen Autofahrer gestoppt.

Finsing/Erding - Der 30-Jährige aus Moosinning pustete 1,6 Promille in den Alkomaten. Dieser Wert gilt das Straftat, das heißt für den Mann: Ein Auto fahren wird er so schnell nicht mehr. Den Test verweigert hat hingegen ein 47-Jähriger aus dem südlichen Landkreis, der am frühen Sonntagmorgen in Erding kontrolliert wurde. Er war offensichtlich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Höhe der Strafe hängt vom Ergebnis dieser Analyse ab. ham