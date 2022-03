Immer mehr Ratten auf Finsings Grundstücken - Nun gibt die Gemeinde Tipps

Von: Veronika Macht

Ungebetenen Gästen in Form von Ratten begegneten Finsinger unter anderem am Tannenweg (Symbolbild). © dpa

Immer wieder berichten Finsinger von ungewünschten Begegnungen mit den Nagetieren. Darum informiert das Rathaus, was gegen die ungebetenen Gäste unternommen werden kann.

Finsing – In manchen Bereichen der Gemeinde Finsing, insbesondere am Tannenweg, werden immer wieder Ratten gesichtet. Die Gemeinde bittet deshalb alle Eigentümer, Mieter und Hausverwaltungen, genau zu prüfen, ob ihr Grundstück von Ratten befallen ist. Auch umliegende Straßenzüge könnten davon betroffen sein, heißt es im aktuellen Amts- und Mitteilungsblatt.

Ratten können Krankheitserreger auf Menschen und Tiere übertragen. Darüber hinaus fressen sie Nahrungsmittel an und verschmutzen diese mit Kot und Urin. Auch elektrische Leitungen werden von ihnen angenagt. Sie suchen gerne Unterschlupf in Gebäudeöffnungen, Sperrmüllhaufen oder unaufgeräumten Schuppen und Kellern.

Ratten auf dem eigenen Grund loswerden: Mülleimer, Kompost und Haustierfutter kontrollieren

„Vorbeugend oder als erste Maßnahme bei einem Rattenbefall sollten deshalb Schäden beziehungsweise Öffnungen am Gebäude repariert, Müll entsorgt und Ordnung geschaffen werden“, rät die Gemeinde. Zuverlässiger Nachschub an Nahrung führe häufig dazu, dass sich die Schädlinge besonders wohlfühlen und gut vermehren. Man solle deshalb Essensreste in Mülltonnen so entsorgen, dass diese geschlossen bleiben, auf keinen Fall solle man sie über Toilette oder Spülbecken entsorgen.

„Legen Sie auf den Kompost nur das, was auch darauf gehört. Stellen Sie bei Bedarf die Fütterung von Vögeln ein, denn auch Vogelfutter schmeckt den Ratten. Ebenso die Nahrung für Haustiere. Diese besser nicht im Freien füttern beziehungsweise die Näpfe sauber halten und Tierfutter in geschlossenen Behältern lagern“, lauten weitere Ratschläge der Gemeinde. Sollten sich die Ratten trotz all der Maßnahmen nicht vergrämen lassen, könne ein professioneller Schädlingsbekämpfer helfen.

