Regenwasserkanal: IG erzwingt Einsicht

Beim Thema Satzung zur Sanierung der Regenwasserkanalisation in Finsing „läuft so ziemlich alles falsch, was falsch laufen kann“, bemerkte Vizebürgermeister Andreas Wimmer (FW Finsing) in der Gemeinderatssitzung und erntete dafür Zustimmung von Ratsmitgliedern und Bürgern.

Finsing – Wie berichtet, wollten sich einige Finsinger eine Satzung zu den Kanalanschlussgebühren von 1957 anschauen. Sie erhofften sich, dadurch weniger für die Sanierung des Kanals zahlen zu müssen. Bürgermeister Max Kressirer (WGE) und Geschäftsleiter Helmut Fryba gaben die Satzung jedoch nicht heraus. Sie wollten sie zunächst dem Gemeinderat vorlegen.

„Wir dachten, das war so in Ordnung“, erklärte Kressirer in der Sitzung. Doch schon zwei Tage vor der Zusammenkunft erreichte die Verwaltung ein Schreiben des Anwalts der kürzlich ins Leben gerufenen Interessengemeinschaft, in dem die Herausgabe der Satzung gefordert wurde. „Wir wollten uns keiner weiteren Kritik aussetzen, haben die Satzung ausgehändigt und sie mit einem Schreiben an den Gemeinderat verschickt“, so Kressirer.

Dass die Mail lediglich bei Gemeinderätin Gertrud Eichinger (SPD) eingetroffen ist, habe sich erst kurz vor der Sitzung herausgestellt. Schuld seien technische Probleme aufgrund einer Serverumstellung im Rathaus gewesen. Letztlich wurden Schreiben und Satzung verlesen.

Zudem habe man sich am Tag der Sitzung mit zwei Mitgliedern der IG getroffen. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass man nicht vernünftig miteinander reden kann“, sagte Kressirer. „Es ist, wie es ist. Wir nehmen das als Erfahrung mit.“

Dieter Heilmair (CSU), Wimmer und Franz Keimeleder (CSU) waren sich einig, dass das Thema auf der Tagesordnung hätte veröffentlicht werden sollen. „Es besteht großes öffentliches Interesse. Das sollten wir für die nächsten Male mitnehmen“, appellierte Heilmair. Kressirer hatte die Information unter dem Punkt „Wünsche, Anfragen und Informationen“ behandelt. „Das war auch nur als Info gedacht, das hatte nichts mit einer Abstimmung zu tun“, rechtfertigte er sich.

Wimmer wünscht sich zudem eine eigene Sitzung, in der alles zum Thema besprochen wird, auch eventuelle Kosten für die Anwohner. Laut Kressirer will man im neuen Jahr in einer Sitzung über fachliche und rechtliche Grundlagen informieren.

Markus Mayer (WG Neufinsing) schlug vor, die IG einzuladen. Kressirer wolle das ermöglichen. Zunächst aber müsse die gKu München Ost die notwendigen Beschlüsse herbeiführen. „Das passiert aktuell. Es kann sein, dass wir die IG erst im Februar einladen“, erklärt Kressirer auf Nachfrage.

Zufrieden mit dem Sitzungsverlauf ist die IG weniger. „Wir hatten zwar das Gefühl, dass wir die Gemeinderäte durchaus angesprochen haben. Auch von den Finsingern haben wir positives Feedback erhalten“, sagt IG-Sprecher Johann Huber einige Tage danach. Die Transparenz von Bürgermeister und Verwaltung gegenüber dem Gremium lasse aber zu wünschen übrig. So wurde etwa der mehrmals gestellten Frage, wann die verschwundene Satzung gefunden worden sei, ausgewichen. Das verwundert auch Johann Huber.

Im Gespräch mit zwei Vertretern der IG habe Geschäftsleiter Fryba zudem geäußert, dass es bis spätestens Anfang Februar, eine neue Satzung geben soll. „Die wird dann den Gemeinderäten wieder einfach vorgelegt. Das hat nichts mit transparenter Information zu tun“, findet IG-Mitglied Thomas Huber. Er ist überzeugt, dass die Räte die Möglichkeit haben sollten, von Anfang an an der Ausarbeitung mitzuwirken.

Die alte Satzung wird der Anwalt der IG in den kommenden Wochen prüfen. Sie will zudem eine Infoveranstaltung organisieren. „Wir werden uns auch auf die Einladung in den Gemeinderat vorbereiten, um unsere Ziele und Anliegen klarzumachen – auch, wenn dann schon eine neue Satzung vorliegt. Das wollen wir nicht einfach hinnehmen“, sagt Johann Huber.

Er wünscht sich auch ausführliche Infos für die Räte zur Rechtslage der Satzung. „Es ist wichtig, dass sie erfahren, wie man so etwas gestalten kann. Viele Gemeinden legen nicht die kompletten Kosten auf die Anwohner um, so wie das der Bürgermeister immer behauptet“, erklärt Johann Huber. Zu nahe treten wolle die IG niemandem, sondern „einfach eine Satzung für die Bürger, nicht gegen sie“.

