Finsing sagt Fremdparkern den Kampf an

Der Parkplatz der Finsinger Schule wurde zuletzt häufiger von Fremdparkern genutzt. Dagegen will man nun vorgehen.

Autos stehen teils wochenlang auf dem Schulparkplatz – Zwei Varianten der Beschilderung möglich

von Veronika Macht schließen

Fremdparker auf dem Schulparkplatz: Diesem Problem will man in Finsing Herr werden. Schuld ist laut Bürgermeister Max Kressirer unter anderem ein Wohnmobil-Verleih.

Finsing – Kunden holen ein Leih-Wohnmobil ab, parken ihr eigenes Auto dann aber nicht beim Verleiher, sondern auf Gemeinde-Stellplätzen – „davon ist unser Schulparkplatz ein Stück weit befallen“, erklärte Kressirer in der Versammlung des Mittelschulverbands Finsing. Man könne durchaus den Parkplatz so beschildern, dass man Fremdparken ahnden könne.

Ein blaues „P“-Schild mit Hinweis auf die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) gibt es bereits. Sabrina Horneck aus der Verwaltung erklärte, dass man zusätzlich eine zeitliche Parkbeschränkung erlassen könne, etwa von 7 bis 22 Uhr. Um Autos selbst abschleppen zu können, brauche man jedoch eine „Privatparkplatz“-Beschilderung samt Hinweis, dass Parken nur für Berechtigte erlaubt sei und widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt würden.

Laut Kressirer ist diese private Beschilderung erfolgreicher als die nach StVO. Denn in letzterem Fall könnten nur der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung oder die Polizei einschreiten, während bei einem Privatparkplatz „wir es jederzeit selber zum Beispiel mit dem Hausmeister regeln könnten“.

Manchmal stehen Autos mehrere Wochen auf dem Parkplatz der Schule

Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl berichtete von ähnlichen Problemen bei seiner früheren Arbeitsstelle am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) in Erding. „Ich bin der Meinung, wir sollten hier den härteren Weg gehen. Der Platz soll als Schulparkplatz genutzt werden und nicht für private oder geschäftliche Zwecke“, meinte Bartl und schlug Parkausweise für die Lehrer vor. Auch Andreas Wimmer (Finsing) plädierte für einen Privatparkplatz: „Dann hat es der Hausmeister in der Hand und kann einschreiten. Wenn man aber immer erst warten muss, dass jemand von der Parkraumüberwachung kommt – das ist für mich schwierig“, meinte Wimmer.

Konrektorin Antje Dürr erklärte, es habe schon Fälle gegeben, dass Autos drei, vier Wochen lang auf dem Parkplatz gestanden seien. „Das ist einfach ein massives Ärgernis“, meinte sie zur Gesamtsituation. Parkausweise für die Lehrer hielt sie für eine gute Idee, bei Veranstaltungen an der Schule könne man auch darauf verzichten.

Die Versammlung sprach sich grundsätzlich für eine Regelung des Fremdparker-Problems aus. Die Verwaltung wird beide Beschilderungsvarianten vorbereiten. Eine Entscheidung soll in der nächsten Sitzung fallen.

vam