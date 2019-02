Debatte um Regenwasserkanal geht weiter

Mit der Sanierung der Regenwasserkanalisation in Finsing, genauer gesagt mit der entsprechenden Satzung aus den 1950er Jahren, beschäftigte sich der Finsinger Gemeinderat in jüngster Sitzung erneut. Konkret ging es um einen Antrag von Martin Hagn (CSU). Er hatte beantragt, die Satzung vom 25. August 1956 beizubehalten

Finsing– Weiter schreibt Hagn, dass den Hauptkanal in der Straße die Gemeinde betreiben solle, sprich reparieren und erneuern. Dies betreffe die ganze Gemeinde. Die Grundstücksanschlüsse sollten von einer Fachfirma samt Übergabeschacht am Grundstücksrand erstellt werden. „Diese Kosten müsste der Einleiter bezahlen und auch deren Unterhalt bis zum Hauptsammler. Hagns Begründung: In den Hauptkanal werde in erster Linie die Straßenentwässerung eingeleitet. Ebenso die Drainagen von den Hügeln um den Ort sowie die Hofflächen-Dachentwässerungen.

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) erklärte, dass man sich bei der Rechtsaufsicht erkundigt habe. Nach deren Auskunft habe die alte Satzung „eigentlich keine gesetzliche Grundlage mehr. Die ist 1974 weggefallen.“ Es gebe drei Möglichkeiten, Hagns Antrag zu behandeln. Entweder der Gemeinderat lehne ihn ab (Kressirer: „Jeder verantwortungsvolle Gemeinderat müsste dagegen stimmen“). Oder Hagn ziehe ihn zurück oder das Gremium stimme mehrheitlich zu. „Dann müsste ich das aber der Rechtsaufsicht vorlegen, und dann wird der Beschluss auch nicht vollzogen“, erklärte Kressirer.

Das bestätigte Geschäftsleiter Helmut Fryba. „Der Artikel im Gemeindeabgabengesetz, auf den sich die Satzung bezieht, ist weggefallen. Den gibt es nicht mehr. Die Satzung hat deshalb keine rechtliche Grundlage mehr.“ Fryba verglich die Situation mit der Straßenausbaubeitragssatzung: „Das wäre das Gleiche, wenn man jetzt einen Beschluss fassen würde, die Straßenausbaubeitragssatzung beizubehalten, obwohl es sie nicht mehr gibt. Genauso ist das hier. Diese Satzung können wir nicht mehr vollziehen“, machte er deutlich.

Hagn zog seinen Antrag daraufhin zurück, bestand aber darauf, dass er in der Arbeitsgruppe behandelt werde. Wie berichtet, war Mitte Januar beschlossen worden, eine solche Gruppe aus Mitgliedern des Planungsausschusses und zwei Vertretern der Interessengemeinschaft (IG) Regenwasserentsorgung Finsing zu gründen. Kressirer antwortete, die Arbeitsgruppe sei kein ordnungsgemäßes Gremium, man müsse ihr „nicht vorgeben, was da behandelt wird. Wenn es die Gruppe als notwendig erachtet, kann sie darüber sprechen.“

Zudem werde es am 7. März ein Seminar im Finsinger Rathaus mit dem Bayerischen Gemeindetag geben, um die Mandatsträger über die rechtliche Situation aufzuklären. Auch dort könne Hagn seine Fragen bezüglich der Satzung stellen, so Kressirer. Dazu sollen auch zwei IG-Vertreter geladen werden.

Wie berichtet, hat es sich die IG zur Aufgabe gemacht, eine Satzung zur Sanierung der Regenwasserkanalisation, in der die Kosten auf die Finsinger Bürger umgelegt werden sollen, zu verhindern. Die Bürger sollten zumindest mitentscheiden dürfen, zu welchen Bedingungen die Maßnahme getätigt wird – zum Beispiel, indem man sie in die Gestaltung der Satzung einbezieht.