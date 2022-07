Schafe im Einsatz für die Artenvielfalt

Von: Veronika Macht

Teilen

Mission Artenvielfalt: Schafe sollen dafür in Finsing ihrem gemächlichen Alltag nachgehen. © Sven Hoppe/dpa

In Finsing soll es eine Landschaftspflege der besonderen Art geben - mit Tieren.

Finsing - In der Gemeinde Finsing gibt es etliche Grundstücke, „auf denen man für die Natur was Gutes tun kann“, so Geschäftsleiter Helmut Fryba im Gemeinderat. Er stellte vor, welche das sind und welche Maßnahmen sinnvoll wären. Zuvor hatten sich Fryba, Umweltreferent Bernhard Faschinger (parteifrei), Sabrina Horneck aus der Bauverwaltung und die Untere Naturschutzbehörde mit der Schaffung von Blüh- und Brachflächen beschäftigt. Auch der Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschusses hat dazu bereits beraten.



Bei einigen der 18 Flächen lautete der Vorschlag, von Seiten der Gemeinde keine Aufwertung vorzunehmen – etwa in Finsing nahe der Biogasanlage oder am Föhrenweg beim Umspannwerk. Bei anderen Flächen will man die Landwirte über Fördermöglichkeiten für freiwillige Maßnahmen informieren – auf einem Flächenkomplex beim Finsinger Weiher oder auf einem Areal am Sauriaßl südlich des Friedhofs.



Es gibt aber auch Grundstücke, auf denen die Kommune konkrete Maßnahmen vorhat. Eine davon liegt östlich der Torfstraße gegenüber der Kirche in Eicherloh. Hier ist laut Fryba ein Ökokontodatenblatt für eine Teilfläche vorhanden, aber noch nicht umgesetzt. Statt Wald wäre artenreiches Grünland sinnvoller. Im Ausschuss wurde vorgeschlagen, die Fläche von Schafen abweiden zu lassen. Das fände auch die Naturschutzbehörde sinnvoll. Heuer und 2023 soll die Fläche abgeweidet werden, bevor 2024 eine Mahdgutübertragung zur Artenanreicherung erfolgt. Ähnlich will man im Vorderen Finsingermoos an der Großsenderstraße verfahren.



Im Hinteren Finsingermoos, Nähe Strampfbach – es handelt sich um bereits abgebuchte Ausgleichsflächen –, werden Bäume (Auengehölz) gepflanzt, um das Springkraut zu verdrängen. Der Bereich der Alten Mülldeponie Finsing am Neuchinger Weg muss wieder Wald werden – eine Auflage des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Bei der Grube am Neuchinger Weg sei nichts zu unternehmen, die Hälfte der Fläche sei bereits aufgeforstet. Der Rest werde bepflanzt, sobald die Auffüllung abgeschlossen ist.



Bei Flächen entlang der Torfstraße und der Ismaninger Straße, je rund drei Meter breite Streifen, will man die Information über die Änderung der Stilllegungspflicht abwarten. Hier würde sich jedoch die Herstellung eines artenreichen Saums anbieten, was eine große Wirkung für Insekten habe.



Eine Vorbild-Ausgleichsfläche mit großem Artenspektrum und Extensivgrünland – laut Gemeinde vermutlich auch geschützt – ist die Fläche zwischen Gewerbegebiet/Staatsstraße 2082 und Isarkanal. Hier kommen nach den Worten Frybas Pflanzenarten wie Wiesenknopf und Skabiosen-Flockenblume sowie zahlreiche Tagfalterarten wie Dickkopffalter und Bläulinge vor. „Dieses Mähgut wäre für die Mahdgutübertragung 2024 sehr gut geeignet“, erklärte der Geschäftsleiter.



Eine Ökokontofläche im Hinteren Finsingermoos, nördlich Ismaninger Straße, habe ihre Entwicklungsziele bereits größtenteils erreicht. Sie könne somit ins Ökokonto aufgenommen und verzinst werden. Bei Bedarf könne sie als Ausgleichsfläche Verwendung finden.



Weitere Flächen wurden noch nicht aufgewertet und sollen deshalb dem Ökokonto wieder entnommen werden. Solche Areal befinden sich etwa an der Pumpstation an der Seestraße in Neufinsing oder an der Eicherloher Straße zwischen An der Dorfen und Am Almweg. Das Gremium beschloss die Herausnahme.



Gertrud Eichinger (SPD) wollte wissen, wie es dann insgesamt mit dem Ökokonto aussehe. „Es ist ausreichend, das haben wir auch mit der Fachbehörde abgestimmt“, sagte Bürgermeister Max Kressirer und erklärte, dass es für die Landwirte immer wieder Probleme mit der Förderung gebe, wenn ein Ökokonto zwar angelegt, die Maßnahme aber nicht umgesetzt sei. Deshalb habe es die Empfehlung gegeben, diverse Flächen rauszunehmen.



Fryba ergänzte, dass man einst einen Landschaftsarchitekten beauftragt habe, alle Flächen zu untersuchen, die ökologisch aufgewertet werden könnten. „Wir haben vieles aber nie umgesetzt. Das sind ganz normale Ackerflächen, die verpachtet sind.“ Man könne sie jederzeit mit neuem Ökokontodatenblatt und neuer Nutzung wieder reaktivieren.



Eichinger hakte nach, warum diese Ziele nicht umgesetzt wurden. „Weil wir andere Flächen nachgekauft haben, die landwirtschaftlich nicht so gut zu verwerten waren wie die bestehenden Äcker im Ökokonto“, erläuterte Fryba. Andere seien Reserveflächen, der Bedarf an diesen Grundstücken jedoch nicht da gewesen.

vam