Fairtrade-Grundschule Finsing?

Soll die Finsinger Grundschule Fairtrade-Schule werden und damit die zweite Grundschule im Landkreis nach Berglern?

Finsing – Diese Frage will Schulleiter Stephan Rettig seinem Kollegium stellen.

Er war kürzlich gebeten worden, das Schulamt bei der Feier in Berglern zu vertreten, als die Grundschule nach dem Anne-Frank-Gymnasium, der Mädchenrealschule, der Schule am Lodererplatz und der Montessori-Schule die fünfte Fairtrade-Schule kreisweit geworden war (wir berichteten). Rettig hatte damals die bewusstseinsbildende Wirkung einer solchen Arbeit hervorgehoben.

In seinem Grußwort an die Kinder lehnte sich Rettig schon mal ein wenig aus dem Fenster und deutete an, dass er sich das für seine Schule ebenfalls gut vorstellen könnte. Auf Nachfrage der Heimatzeitung machte er noch ein paar Fragezeichen: „Ich brauche dafür natürlich eine Mehrheit“, sagte Rettig.

Gespräche mit Carina Bischke, die unter anderem in der Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Stadt Erding als Sprecherin unterwegs ist und auch das entsprechende Vorhaben in Berglern voran gebracht hat, laufen bereits, wie Bischke selbst bestätigte.

Vor den Kindern sagte Rettig: „Die hat mich fast überredet, dass wir in der Grundschule Finsing dasselbe Ziel anstreben sollten.“ Bischke sagte daraufhin sofort zu, auch in die Grundschule Finsing zu kommen. klk