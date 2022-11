Finsing setzt auf LED statt „Lichter aus“

Von: Markus Ostermaier

Zum Energiesparen will die Gemeinde Finsing 470 Lampen auf LED umrüsten. Nachts soll die Beleuchtung weiterhin an bleiben (Symbolbild). © IMAGO/Peter Hartenfelser

Zum Energiesparen will die Gemeinde Finsing 470 Lampen auf LED umrüsten. Nachts soll die Beleuchtung weiterhin an bleiben.

Finsing – In der Nacht wird es im Finsinger Gemeindegebiet nicht finster. Der Gemeinderat hat ausgeschaltete Straßenbeleuchtung abgelehnt. Als alternative Energiesparmaßnahme sollen bis Ende des zweiten Quartals 2023 alle 470 kommunalen Laternen mit LEDs ausgestattet werden.

Immer mehr Kommunen beschäftigen sich derzeit damit, ob in den Nachtstunden die Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird – nun auch Finsing. Wie Geschäftsleiter Helmut Fryba in der Ratssitzung berichtete, hat die Verwaltung zwei Alternativen untersucht: das nächtliche Ausschalten der Lichter in nicht verkehrsbedeutenden Straßen sowie die Umrüstung der Laternen auf LED. Letzteres hatte das Gremium bereits in seiner Klausurtagung besprochen, jedoch wegen der zwölfjährigen Amortisationszeit im Haushalt vorerst etwas weniger priorisiert.

Gemäß neuer Rücksprache mit dem Stromversorger Bayernwerk gibt es beim Thema LED nun aber positivere Erkenntnisse, erläuterte Fryba. 235 000 Euro kostet die Umrüstung von Finsings 470 Lampen.

Der jährliche Stromverbrauch von 118 000 Kilowattstunden würde sich dadurch um 84 000 Kilowattstunden reduzieren. Der Austausch könnte nach erster Aussage vom Versorger bis Ende des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen werden.

Dieses Jahr betragen die Stromkosten 24 000 Euro. 2023 sollen sie laut Fryba auf 92 000 Euro ansteigen. Durch LED-Technik könnte Finsing in der zweiten Jahreshälfte 2023 bereits 33 000 Euro sparen, im Folgejahr 46 000 Euro und im Jahr 2025 dann 36 000 Euro. „Wir hätten dann also in zweieinhalb Jahren die Hälfte der Stromkosten gespart“, so Fryba. Umgerechnet auf den Preis für eine Kilowattstunde Strom bedeutet dies 55 Cent im Jahr 2024 sowie 43 Cent ein Jahr später. Heuer sind es noch 21 Cent, die 2023 aber auf 78 Cent steigen werden.

Die Alternative „Lichter aus“ sei etwas schwieriger umzusetzen. Gemäß Vorschlag der Verwaltung sollte nachts weiterhin unbedingt die Staatsstraße in Neufinsing beleuchtet sein, deren Steuerung aber mit anderen kleineren Straßen zusammenhänge. Teilweise lässt sich das laut Fryba ändern. Diese Schalteinheiten-Umbauten und alle Umprogrammierungen kosten 11 500 Euro. Von den 470 Laternen könnten dann 400 ausgeschaltet werden.

Laut dem Stromversorger ist dies technisch aber nur von 1 bis 5 Uhr möglich. Der Stromverbrauch würde sich demnach im kompletten Jahr 2023 lediglich um 34 000 Kilowattstunden beziehungsweise um 13 300 Euro reduzieren. „Wir würden also nur 30 Prozent der Kosten einsparen“, informierte Fryba. „Die Frage ist also, ob es nicht sinnvoller ist, umzurüsten, auch wenn wir Geld in die Hand nehmen müssen.“

Für die LED-Lösung gab es vom Gremium nur positive Rückmeldungen. „Das ist ein Null-Summen-Spiel“, sagte Vizebürgermeister Dieter Heilmair (CSU), der die Sitzung leitete, mit Blick auf Invest und Ersparnis. Jürgen Lachmann (WGN) und Peter Junker (AfD) sprachen sich für die schnellstmögliche LED-Umrüstung aus - aber zusätzlich auch dafür, die Lichter von 1 bis 5 Uhr auszuschalten. Auf Rückfrage erfuhr Lachmann, dass dann aber Eicherloh oder der Hauptort Finsing künftig nachts komplett dunkel wären. Bedenken wegen der Verkehrssicherheit hatten hier Ludwig Lex (FWF) und Bernhard Faschinger (Grüne). Auch Fryba mutmaßte, dass im Fall von Unfällen dann die Schuld immer erst einmal auf die Gemeinde geschoben werden könnte.

Zur Anregung von Andreas Wimmer (FWF), die LED-Lichter nach dem Wechsel zusätzlich von 1 bis 5 Uhr auszuschalten, ergänzte der Geschäftsleiter, dass dies aus technischen Gründen nicht möglich sei. Außerdem werde das LED-Licht in der Nacht ohnehin noch einmal um 50 Prozent reduziert.

Der einstimmige Beschluss pro LED beinhaltete den Zusatz, dass sich der Gemeinderat noch einmal Gedanken zum Haushalt machen muss, dass dort entgegen der Entscheidung aus der Klausurtagung die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden. Bis zur nächsten Sitzung wird von Bayernwerk ein verbindliches Angebot eingeholt.

Dem weiteren Beschluss, dass in Finsing bis zur Umrüstung nachts die Lichter komplett ausgehen, stimmte nur Wimmer zu. Der Beschlussvorschlag, dass es bis zum LED-Wechsel nur von 1 bis 5 Uhr dunkel wird, fand nur bei Junker und Lachmann Unterstützung und wurde somit ebenfalls abgelehnt.

