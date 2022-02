Neue Satzung: Lieber Ablöse als viele kleine Spielplätze

Von: Veronika Macht

Die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde Finsing, wie hier am Lärchenweg, sind großzügig bemessen und mit vielen Spielgeräten versehen. Diese Plätze könnten mit den Ablösezahlungen weiter unterhalten werden – oder neue Einrichtungen für Kinder und Jugendliche entstehen. © Vroni Macht

Bevor viele kleine „Pseudospielplätze“ entstehen, will die Gemeinde Finsing lieber, dass bei Bauprojekten abgelöst wird. Mit dem Geld sollen die großen öffentlichen Spielplätze attraktiv bleiben.

Finsing – Wer Häuser mit drei oder mehr Wohnungen baut, muss eigentlich einen Spielplatz errichten. Seit kurzem können Investoren stattdessen eine Ablöse zahlen. Doch wie hoch soll diese sein, und welche Berechnung ist fair? Damit hat man sich jetzt in Finsing beschäftigt – und sich nach etlichen Rechenspielen auf eine Formel geeinigt.

Im Ausschuss für Soziales, Familie und Kultur erklärte Patryk Kitel vom Bauamt, dass es seit der Novelle der Bayerischen Bauordnung im Jahr 2021 die Möglichkeit der Ablöse gebe, ähnlich wie bei Stellplätzen. Die so generierten Mittel könne die Gemeinde zweckgebunden für bestehende Kinderspielplätze oder andere Jugendeinrichtungen verwenden.

Es gibt noch keine Mustersatzung

Da es noch keine Mustersatzung vom Gemeindetag gebe, habe er sich beim Entwurf für die Kinderspielplatzsatzung an bereits existierenden Satzungen orientiert, sagte Kitel.

Festgehalten ist darin etwa, dass die Plätze für Kleinkinder bis sechs Jahre und für Sechs- bis Zwölfjährige geeignet, dementsprechend gegliedert und ausgestattet sein müssen. Auf jeden Fall mit einem Sandkasten, dazu je nach Größe mit mindestens einem Spielgerät.

Kleine dezentrale Spielplätze - oder die großen attraktiv halten?

Für Diskussionen sorgten im Ausschuss die Punkte Spielplatzgröße und Ablösesumme. Kitel erklärte die zentrale Frage: „Was ist unser Ziel? Möchten wir viele kleine dezentrale Spielplätze, wo maximal die eigenen und die Nachbarskinder spielen?“

Derartige private Flächen gebe es etwa in Neufinsing im Bereich der Wohnanlage an der Eschenstraße – „und da merkt man: Die Nutzung wird immer weniger, die Plätze werden vernachlässigt, sie fressen im Endeffekt nur Raum“. Oder wolle man in Richtung Ablöse gehen, um damit die großen öffentlichen Plätze so attraktiv wie möglich zu gestalten, was auch rein vom Städtebaulichen her sinnvoll sei? In diese Richtung gehe der Satzungsentwurf.

Demnach sollte in jedem Fall für Bauvorhaben, die innerhalb einer fußläufigen Entfernung von 500 Metern um einen öffentlichen Spielplatz entstehen, abgelöst werden. Das trifft laut Kitel fast auf die kompletten Ortskerne zu. Die Summe will man so gestalten, dass die Ablöse preislich attraktiver ist als selbst zu bauen.

20 Prozent des Bodenrichtswerts zur Berechnung

Die Ausschussmitglieder machten es sich dabei nicht leicht. Eine Stunde lang diskutierten sie und rechneten diverse Beispiele durch. Im Mittelpunkt standen dabei das Verhältnis von Wohn- und Spielfläche sowie die Mindestgröße des Spielplatzes.

Laut Kitel gibt es für die Berechnung nur Orientierungswerte. Die Verwaltung schlug 1,5 Quadratmeter Spielplatzfläche je 25 Quadratmeter Wohnfläche vor, mindestens sollte der Spielplatz jedoch 60 Quadratmeter groß sein. Für die Ablösesumme sollen 20 Prozent des Bodenrichtwerts angesetzt werden, bei 1100 Euro also 220 Euro, plus 50 Euro Herstellungskosten je Quadratmeter.

An der Mindestgröße störte sich Bürgermeister Max Kressirer (WGE), da dadurch Bauherren kleinerer Wohnanlagen schlechter gestellt würden als Großinvestoren. Denn ob man nun vier 80-Quadratmeter-Wohnungen baue oder zwölf – es gehe in beiden Fällen um 60 Quadratmeter Spielplatz, und der Preis sei immer gleich.

Bei Großprojekten etwa mit 18 Einheiten betrage die geforderte Fläche bei dieser Berechnung indes auch nur 90 Quadratmeter – „das passt vom Verhältnis her nicht“. Kressirer plädierte dafür, die Mindestgröße auf 40 Quadratmeter zu reduzieren.

Gemeinderat Suhre: Berechnung sollte linear sein

Andrea Struck (Grüne) merkte an, dass sie eine Ablöse super finde, „bevor man lauter kleine Pseudospielplätze baut, die früher oder später verwaisen“. Wolle ein Investor aber von sich aus eine Spielfläche anlegen, so sollte diese schon entsprechend groß sein. Das sah auch Michael Suhre (WGN) so. Er würde eine Mindestgröße von 60 Quadratmetern bevorzugen. Zudem sollte der Berechnungsansatz linear sein, warf er ein.

Andreas Wimmer (FWF) verwies darauf, dass der Investor die Ablösesumme an die Käufer weitergeben werde. Dabei seien die Preise ohnehin schon so hoch. Kressirer hingegen befand: Wenn jemand für eine Wohnung zwischen 400 000 und 600 000 Euro zahlt, dann seien 3000 Euro für die Ablöse eher untergeordnet.

Bauamt soll Beispiele berechnen

Letztlich einigte sich der Ausschuss darauf, dem Gemeinderat zu empfehlen, dass je zwölf Quadratmeter Wohnfläche 1,5 Quadratmeter Spielfläche entstehen sollen, mindestens jedoch 40 Quadratmeter. Für die Ablösesumme sollen insgesamt 270 Euro je Quadratmeter angesetzt werden – die Mindestablösesumme würde also 10 800 Euro betragen. „Damit hätten wir dann einen linearen Anstieg“, so Kressirer. Mit dieser Formel soll das Bauamt nun einige Beispiele berechnen.

