Feiern zu Kriegszeiten? Finsinger CSU plant Jubiläumsfeier komplett um

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Stellte das Festprogramm vor: Vorsitzender Robert Schönhofen von der CSU in Finsing. © Klaus Kuhn

CSU Finsing plant Fest zum 50-jährigen Bestehen am 22. Mai um. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Doch der Festausschuss hat schon neue Pläne.

Finsing – Die CSU Finsing steht vor einem großen Jubiläum. Das 50-jährige Bestehen soll am Sonntag, 22. Mai, gefeiert werden. Dafür wurde bereits vor Monaten ein Festausschuss gegründet, der auch schon acht Mal getagt hat. Über den Stand der Planungen berichtete Vorsitzender Robert Schönhofen in der Jahreshauptversammlung.

Leicht haben es sich die Mitglieder seinen Worten zufolge nicht gemacht. Denn zwei Mal musste gewaltig umgeplant werden: Die Nutzung eines Zeltes scheiterte, und dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Gerade dieser hat dazu geführt, dass der Ortsverband auf ein großes Fest verzichten will. Der Vorsitzende und der ganze Festausschuss fanden das „unpassend“.

Ukraine Krieg lässt in der Gemeinde Finsing keine Feierstimmung aufkommen

Die aktuellen Geschehnisse und Kriegshandlungen in der Ukraine ließen „bei uns allen so recht keine Feierstimmung aufkommen“, teilte der Ortsverband im Finsinger Amtsblatt mit. „Solidarität ist plötzlich kein reines Lippenbekenntnis mehr, weil alles weit genug von uns weg ist. Ein Jahr, in dem Bürgerinnen und Bürger ihr Leben im Kampf um Freiheit und Demokratie lassen müssen, erlaubt es nicht, sich gleichzeitig Gedanken über ausgelassene Feiern zu machen“, heißt es dort weiter. Man wolle sich aber auch nicht wegducken: „Wir stehen zu unserer politischen Verantwortung – gerade jetzt, in diesen unsicheren Zeiten.“ Man sei in Gedanken bei den ukrainischen Familien, die immer noch in ihrer Heimat sind, und bei denjenigen, die sich auf die Flucht begeben haben, um Schutz zu finden.

Aus diesen Gründen habe man beschlossen, das Jubiläum zwar zu begehen, aber anders, „als wir es in normalen und friedlichen Zeiten machen würden“. Geplant ist ein Feldgottesdienst um 10 Uhr bei Johann Huber im Hof („Dunkers-Hof“), anschließend soll es ein Podium geben. Die Politiker Ulrike Scharf, Martin Bayerstorfer und Andreas Lenz hätten unter dem Titel „Jetzt reden wir miteinander“ schon zugesagt. „So wollten wir jetzt das Fest begehen“, erklärte Schönhofen. Dafür würden noch „helfende Hände“ für verschiedene Aufgaben wie Aufbauen, Abbauen oder Kuchentheke gebraucht. Der Vorsitzende will anfragen, ob es eine kleine Unterstützung von der Kreis-CSU geben könnte. „Wir gehen nicht betteln, wir schauen, dass wir es irgendwie hin bringen“, betonte er. Es gebe zudem eine Festschrift, die über Werbung finanziert werden soll. „Das wäre super, dann haben wir wenigstens die Chronik bezahlt.“ Man hofft, einige Werbemittel von der Kreis-CSU zu bekommen. Ansonsten galt: „Haltet euch das Wochenende frei!“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.