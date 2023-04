Heizungstausch wird auch den VdK beschäftigen

Ortsverband Finsing

Von Daniela Oldach schließen

Habecks Heizungstauschpläne dürften viele Bürger in finanzielle Not bringen. Das war Thema beim VdK Finsing.

Eicherloh – Der Heizungstauschplan von Wirtschaftsminister Robert Habeck wird auch den Sozialverband VdK beschäftigen. Davon ist Finsings Bürgermeister Max Kressirer überzeugt. Denn für ältere Menschen könne die Umrüstung auf klimafreundliche Heizungen zum finanziellen Problem werden.

Bedenken an den Habeck-Plänen äußerte der Rathauschef auf der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Finsing im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh. Mit dem Umstieg auf eine Wärmepumpe ist es nach Ansicht Kressirers alleine noch nicht getan. Diese Kosten, dann vielleicht noch eine Hausdämmung und weitere Maßnahmen, könnten das Investitionsvolumen schnell in eine sechsstellige Höhe treiben, rechnete er vor.

„Das ist das Thema, das den VdK in Zukunft beschäftigen wird. Besonders ist das ein Thema bei Häusern aus den 1970er Jahren“, verdeutlichte er. Gut, dass VdK-Kreisvorsitzende Anne Kirchner und Kreisgeschäftsführerin Zeynep Gencer beide Juristinnen sind, freute sich Kressirer. Das Thema Barrierefreiheit habe in der Gemeinde hingegen Priorität. „Bei allem, was wir anpacken, spielt Barrierefreiheit eine Rolle“, versicherte er.

VdK-Ortsvorsitzender Richard Pils, der zugleich Kirchners Stellvertreter ist, sieht die Energiewende ebenfalls mit gemischten Gefühlen. „Es ist für ältere Leute schon problematisch, die Häuser umzubauen“, meinte Pils, der zudem einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr hielt. Erstmals nach Corona fand wieder eine Präsenz-Jahreshauptversammlung statt. Zurückhaltend waren die VdKler noch bei der Weihnachtsfeier mit rund 40 Besuchern.

1948 wurde der Finsinger Kreisverband gegründet. Das 75-jährige Bestehen soll heuer noch gefeiert werden. Ein Programm will Pils dazu auf die Beine stellen. Zuerst aber steht der Jahresausflug an. Am 1. Juli geht es an den Schliersee samt Besuch des Wasmeier-Freilichtmuseums, Schifffahrt und Einkehr ins Café Winklstüberl in Fischbachau. Mitfahren können auch Personen, die nicht so gut zu Fuß sind. Der Preis für Busfahrt und Museumseintritt beträgt 40 Euro.

Apropos Finanzen: Der Ortsverband hat im vergangenen Jahr ein kleines Plus erwirtschaftet. Das zeigte der Kassenbericht von Renate Weiß. Den Ausgaben in Höhe von 1517 Euro stehen Einnahmen von 1700 Euro gegenüber.

Bayernweit hat der VdK knapp 800 000 Mitglieder, davon sind 325 im Ortsverband Finsing. 21 Austritten stehen 41 Eintritte gegenüber. 34 Prozent sind unter 59 Jahre. „Wir bekommen zunehmend jüngere Mitglieder“, so Pils. Seit jeweils einem Vierteljahrhundert sind Heidemarie Hetz und Johann Kahle dabei. Sie bekamen Ehrenurkunden und einen edlen Tropfen. Auf zehnjährige Zugehörigkeit bringt es Nicolaus von Caprivi, der sich ebenfalls über eine Urkunde freute.