Finsings Viertklässler wünschen sich einen Skatepark

Von: Veronika Macht

Finsinger Grundschüler wünschen sich unter anderem einen Skatepark - und beantragen den kurzerhand bei der Gemeinde. Die versucht nun, eine Lösung zu finden (Symbolbild). © THOMAS PLETTENBERG

Finsinger Grundschüler wünschen sich unter anderem einen Skatepark - und beantragen den kurzerhand bei der Gemeinde. Die versucht nun, eine Lösung zu finden.

Finsing – Klimmzugstange und Trampolin, Boxsack und Slackline an den Spielplätzen, und dazu ein eigener Skaterpark: Mit diesem Anliegen haben sich die Schüler der Klasse 4c der Grundschule Finsing an die Gemeinde gewandt. Die will versuchen, den Mädchen und Buben ihre Wünsche zu erfüllen – wenigstens teilweise.

„Wir möchten, dass auch größere Kinder auf den Spielplätzen spielen können“, schreiben die Viertklässler in ihrem Antrag, der im Ausschuss für Soziales, Familie und Kultur behandelt wurde. „Wenn wir einen Skaterpark in Finsing haben, müssen wir nicht weiter weg fahren. Das schützt auch die Umwelt“, argumentieren die Kinder, und: Gäbe es einen Skaterpark und einen Spielplätze für größere Kinder, „könnten wir auch mehr an der frischen Luft spielen“.

Dazu haben die Grundschüler gleich eine ganze Reihe an Ideen mitgeschickt. So könnte man die bestehenden Spielplätze um Geräte wie Klimmzugstangen, Trampolin, Fußballwand oder -tore, Kletterwand, Boxsack, Basketballkorb, Ninjaline, Slackline, Seilbahn, Trapez oder eine längere Rutsche erweitern. Ein guter Platz für einen Skaterpark wäre etwa zwischen Neuching und Neufinsing, „denn dann könnten sich beide Gemeinden die Kosten vielleicht teilen“.

Max Kressirer (WGE) erklärte, er habe bereits einen ähnlichen Antrag eines jungen Mannes bekommen. „Aber wenn ich Skaterpark lese, habe ich sofort die Haftungsfrage im Hinterkopf“, gab der Bürgermeister zu. Er verstehe die Kinder, meinte aber grundsätzlich zu deren Wünschen: „Wir können nicht an jeder Ecke was Neues machen.“ Es gebe bereits Basketballkörbe, auch Fußballfelder und an den Spielplätzen Stangen, die man für Klimmzüge nutzen könne.

„Ich finde es super, dass sich die Kinder Gedanken gemacht haben“, meinte Jugendreferentin Andrea Struck (Grüne). Die Wünsche würden sich teils mit dem decken, was die Jugendumfrage im vorigen Sommer ergeben habe. Vor allem ab einem Alter von zwölf Jahren sei es oft auf den normalen Spielplätzen „nicht mehr so cool“. Viele würden lieber mit dem Mountainbike durch die Wälder fahren, „sie suchen sich ihre Freizeitmöglichkeiten“, sagte Struck.

Zum Antrag brachte sie sogenannte Pumptracks ins Spiel – nicht zwingend betonierte Flächen, sondern Strecken aus Erde und Lehm. Vielleicht, so die Idee, finde sich ein Grundstück dafür, wenn auch nur vorübergehend. Kressirer wandte ein, dass sich derartige Strecken kaum mit Skateboards und Ähnlichem befahren ließen. „Das stimmt, aber ich glaube, dass ihnen das auch gefallen würde“, meinte Struck.

Über Rampen springen unter den Basketballkörben? Diese Fläche am Neufinsinger Sportgelände wäre laut Bürgermeister Max Kressirer die einzige, die sich für eine solche Nutzung eignen würde. Grundschüler haben viele Ideen „Jugend braucht Bewegung“ © Vroni Macht

Eine Alternative seien mobile Rampen. „Da würde eine schon viel bringen, die muss ja nicht riesig sein.“ In jedem Fall brauche man eine kurzfristige Lösung, „auch wenn das nicht einfach ist“. Michael Suhre (WGN) wollte wissen, ob die Gemeinde dafür überhaupt ein passendes Grundstück habe. Laut Kressirer wird die einzige asphaltierte Fläche, die sich eignen würde, beim Sportgelände bereits doppelt genutzt: als Basketballplatz, zudem sei dort eine Ballwand des Tennisclubs geplant.

Für Suhre steht fest: „Für Kinder, die aus dem Spielplatzalter raus sind, haben wir zu wenig Angebote.“ Jugendreferentin Julia Manu (CSU) sagte: „Dass die was brauchen, sieht man daran, wie gut der Jugendraum angenommen wird. Aber sie brauchen auch Bewegung.“

„Wenn wir so was attraktiv machen wollen, werden wir richtig Geld in die Hand nehmen müssen“, ist Kressirer überzeugt. „Ich bin der Meinung, das sollten wir tun“, meinte Suhre. Struck befand: „Ich glaube, schon eine kleine Rampe würde sehr viel Glück verbreiten“, wohingegen Andreas Wimmer (FWF) erklärte: „Eine ist relativ fad, da bräuchte man schon zwei.“ Wie viel solche Rampen in verschiedenen Größen kosten, darüber will man sich jetzt informieren.

