Neue Leitung in Finsing: Mehr als doppelt so viel Wasser wie bisher

Um die Versorgung mit Wasser im Bereich westlich des Mittlere-Isar-Kanals zu verbessern, hat die Gemeinde Finsing eine neue Wasserleitung verlegt. (Symbolbild) © dpa

Um die Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Bereich westlich des Mittlere-Isar-Kanals zu verbessern, hat die Gemeinde Finsing eine neue Wasserleitung verlegt. Die Arbeiten sind seit zwei Wochen beendet, jetzt erfolgte die Abnahme.

Finsing – „Mit dieser Maßnahme sind wir der Versorgungssicherheit und dem Brandschutz gerecht worden“, berichtet Bürgermeister Max Kressirer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die bisherige 100er Leitung sei durch eine 150er ersetzt worden. Neben der deutlichen Leistungssteigerung hätten die neuen Rohre auch einen weiteren Vorteil gegenüber der vorherigen Leitung, die in einem Versorgungsschacht im Gehweg in der Kanalbrücke an der Seestraße liegt: „Wir mussten sie entsprechend dämmen, damit sie auch bei starkem Frost nicht einfriert“, sagt Kressirer. Dieses Problem bestehe jetzt nicht mehr.

Wie berichtet, wurde die neue Leitung unter dem Kanal hindurch verlegt – und zwar mittels einer sogenannten Spülbohrung. Von der Ansatzgrube beim Spielplatz am Lärchenweg bis zur Zielgrube am Traberweg auf der anderen Seite des Kanals waren rund 190 Meter zu überwinden. Dafür musste zehn Meter tief und drei Meter unter der Sohle des Kanals gebohrt werden.

Reibungslos sei jedoch nicht alles verlaufen, berichtet der Bürgermeister. Gleich zu Beginn musste der Spülbohrer gegen einen kräftigeren ausgetauscht werden – „durch das dortige Gesteinsvorkommen war die Genauigkeit nicht so da“. Beim zweiten Versuch sei es dann „ratzfatz“ gegangen.

Währenddessen sei auf der anderen Seite des Kanals am Schutzrohr gearbeitet worden – man habe rund 190 Meter PE-Rohr verschweißt. Nach der Pilotbohrung sei das Bohrloch aufgeweitet worden, um das Schutzrohr unter dem Kanal einziehen zu können und darin wiederum die neue Wasserleitung mit einem Außendurchmesser von 18 Zentimetern.

Sie liefert nach den Worten Kressirers jetzt mehr als doppelt so viel Wasser wie die bisherige Leitung und sollte eigentlich am Kinderspielplatz am Lärchenweg ans Bestandsnetz angeschlossen werden. Während der Arbeiten habe sich aber herausgestellt, dass dies nicht möglich sei. Denn statt einer 150er Leitung, welche die Wasserpläne gezeigt hätten, sei nur eine 80er Leitung vorhanden gewesen. Dies sei seit dem Bau vor rund 30 Jahren nie zu Tage getreten, so Kressirer.

Also entschloss sich die Gemeinde in Absprache mit dem Ingenieurbüro Preiss & Schuster und der Baufirma Pro Bau, den Anschluss im Schlehenring vorzunehmen. Dazu nutzte man einen Grünzug zwischen Lärchenweg und Schlehenring.

„Danach wurde gespült und das Wasser untersucht, ob es keimfrei ist. Inzwischen ist die Leitung in Betrieb“, berichtet der Bürgermeister. Nach der Abnahme vor wenigen Tagen sei die Maßnahme abgeschlossen.

Ursprünglich hatte das Ingenieurbüro 25 Arbeitstage dafür angesetzt, wegen des geänderten Anschlusses habe es aber rund drei Wochen länger gedauert. Auch sei der Kostenrahmen, den das Büro mit 288 500 Euro errechnet hatte, durch den Mehraufwand geringfügig überschritten worden. Kressirer spricht von etwa 40 000 Euro, die aufgrund des weiter entfernten Anschlusspunkts fällig werden. „Trotzdem war es relativ günstig, weil wir keine Oberflächen aufmachen mussten. Die Firma hat top gearbeitet, auch wenn’s schon mal lauter geworden ist“, resümiert Kressirer.

Der Bürgermeister gibt zu: „Ich bin froh, dass wir das jetzt abgeschlossen haben. Wenn man eine eigene Wasserversorgung hat, muss man permanent erneuern, um unseres wichtigstes Lebensmittel sicher zu den Bürgern zu bekommen.“

Als nächstes steht die Sanierung der Wasserleitung in der Kirchen- und Hofener Straße im Ortsteil Finsing an. Sie sollte eigentlich im Mai beginnen, startet nach den Worten des Bürgermeisters nun etwas später, soll aber dennoch Ende Oktober fertig sein. Und sie soll auch im Kostenrahmen liegen, wie ihn das Fachbüro Anfang des Jahres vorgestellt hatte (wir berichteten). Eine Million Euro sind im Haushalt veranschlagt, da werde man wohl auch hinkommen – „außer wir haben noch andere Überraschungen, die unter der Teerdecke liegen“, sagt Kressirer.

Auch über diese Maßnahme sei er froh, denn in diesem Bereich habe es ständig Wasserrohrbrüche gegeben. Erst im Anschluss könne der Regenwasserkanal angepackt werden. Wann genau, steht bekanntlich noch nicht fest. Zur Priorisierung wird der Gemeinderat erst noch in Klausur gehen, erklärt Kressirer.

