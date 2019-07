Zeugnisverleihung zur Geisterstunde

Das Zeugnis gibt es erst am 19. Juli. Einige Mittelschulen müssen ihre Abschlussfeiern besonders lang gestalten, um den Stichtag zu erreichen.

Landkreis – Die Geisterstunde wird zur Zeugnisstunde. Viele Mittelschüler im Landkreis müssen auch heuer bis Mitternacht ausharren, um ihre Abschlussnoten zu bekommen. Grund dafür: Einige Entlassfeiern sind bereits am Donnerstag, 18. Juli, – obwohl die Zeugnisse laut Kultusministerium erst tags darauf ausgegeben werden dürfen. Schulamtsdirektorin Marion Bauer bestätigt das: „Der verbindliche Tag der Zeugnisausgabe für alle Entlassschüler ist Freitag, der 19. Juli.“ Wir haben Schulleiter zu diesem Spannungsverhältnis zwischen Bürokratie und Party-Organisation befragt.

Grundsätzlich gilt: Die Abschlusszeugnisse an der Mittelschule werden jedes Jahr am Freitag – eine Woche vor dem letzten Schultag – ausgegeben. An der Mittelschule Finsing ist die Abschlussfeier aber schon seit Jahren am Donnerstag. Aus pragmatischen Gründen, wie der Finsinger Schulleiteiter Stephan Rettig sagt: „Früher hat man noch in der Aula gefeiert und hatte dadurch am Freitag Schüler, die beim Aufräumen geholfen haben.“ Heuer feiert die Mittelschule im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh, aber der Termin am Donnerstag ist geblieben.

Ein Problem bleibt: Offiziell dürfen die Zeugnisse erst um Punkt 24 Uhr verteilt werden, wenn es eben schon Freitag ist. „In den vergangenen Jahren haben die Schüler ihre Zeugnisse schon um 23 Uhr bekommen – aus Kulanz“, sagt Rettig. „Durch die eine Stunde hatten sie keinen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern.“

Heuer laufe das anders: „Wir haben die geladenen Bürgermeister und Eltern darauf hingewiesen, dass die Zeugnisverleihung erst um Mitternacht stattfindet.“ Gab es da etwa eine Rüge vom Kultusministerium? „Nein“, betont Rettig: „Aber es gab schon immer wieder Bedenken unter den Schulleitern im Landkreis, dass es nicht ganz korrekt ist, die Zeugnisse vor 24 Uhr auszuteilen.“

Die Folge: „Wir haben die Feier heuer ein wenig nach hinten verschoben.“ Früher begann sie bereits um 18.30 Uhr, heuer nach dem gemeinsamen Gottesdienst etwa gegen 20 Uhr. „Außerdem finden die Schülerehrungen bereits vor der Zeugnisausgabe statt, früher haben wir das zeitgleich gemacht.“

Auch die Leiterin der Grund- und Mittelschule Forstern stellt sich schon auf eine lange Abschlussfeier ein. „Wir werden die Abschlusszeugnisse wohl zum Ende der Feier gegen Mitternacht ausgeben“ – der Festakt beginnt bereits fünf Stunden vorher, um 19 Uhr. Aber eine Feier am eigentlichen Zeugnistag – dem Freitag – war nicht möglich, sagt Annett Taubert: „Da bekommen wir einen Preis im Ministerium für Ernährung, für ein Essenscoaching an unserer Schule.“ Außerdem dürfe sie die Zeugnisvergabe nicht auf einen Abend in der darauffolgenden Woche verschieben, denn: „Die Zeugnisse müssen ja am Freitag, 19. Juli ausgegeben werden“, damit sich die Schüler bewerben können und gegenüber anderen Mittelschüler keinen Nachteil haben.

Michael Braun ist Rektor der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg und sieht die Zeugnisvergabe um Mitternacht mit Humor: „Wir feiern immer bis spät in die Nacht.“ An seiner Schule finde die Abschlussfeier bereits seit einigen Jahren am Donnerstag statt – wegen der Organisation: „Am Freitag können dann Schüler beim Aufräumen mithelfen“, und: „Bürgermeister haben am Donnerstag eher Zeit, weil am Freitag viele Abschlussfeiern von Realschulen und Gymnasien sind.“ In Wartenberg beginnt die Entlassparty bereits um 18 Uhr, sechs Stunden müssen die Absolventen und Gäste also ausharren – bis 24 Uhr: Der „Zeitpunkt der Zeugnisausgabe kann durchaus später erfolgen, da es der letzte Tagesordnungspunkt ist.“ Bis dahin stehen Gottesdienst, Sektempfang und ziemlich viele Reden auf der Tagesordnung.

Neben den Mittelschulen in Finsing, Forstern und Wartenberg ist die Zeugnisausgabe auch in Taufkirchen und Wörth bereits am Donnerstag um 19 Uhr. Auch dort heißt es: Ums Zeugnis zittern bis Mitternacht.

Übrigens: Im Landkreis Ebersberg finden auch einige Mittelschul-Abschlussfeiern am Donnerstag statt. Das dortige Schulamt teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Schulleiter durchaus Zeugnisse an diesem Abend verteilen dürfen.