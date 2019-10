Null Grad kaltes Wasser: Eisschwimmer im Hintertuxer Gletscher

Eiskaltes Badevergnügen: Die Finsinger Frank Donderer, Robert Schönhofen und Victor Heidebrecht sind spektakulär in die Winterschwimmsaison gestartet.

Finsing - Einen spektakulären Start in die Winterschwimmsaison haben Frank Donderer, Robert Schönhofen und Victor Heidebrecht hinter sich. Die drei Finsinger erlebten ihn in der Hintertuxer Gletscherwelt. In 3250 Metern Höhe und 30 Meter direkt unter der Skipiste wagten sie sich ins null Grad kalte Wasser – verhältnismäßig angenehm, denn draußen, vor dem Eiskanal, über den die Eisschwimmer mit Schlauchbooten zum Gletscher transportiert wurden, herrschte bei minus sechs Grad Schneesturm, wie Schönhofen erzählt.

Am 27. Oktober startet die Winterschwimmsaison

Dennoch waren der Gang ins Wasser und die Schwimmstrecke durch den Kanal bis zum Eissee und wieder zurück eine Herausforderung – und die ideale Vorbereitung auf die Eisschwimmsaison, die am Finsinger Badeweiher am Sonntag, 27. Oktober, beginnt – bei deutlich angenehmeren Temperaturen.

Das fünfte Winterschwimmen im Finsinger Weiher beginnt um 16 Uhr. Danach treffen sich die Winterschwimmer jeden Sonntag um die gleiche Zeit und bei jeder Witterung, um sich gemeinsam in das kühle Nass zu begeben. „Winterbaden ist gut fürs Gesundbleiben, da es das Immunsystem stärkt. Jeder ist willkommen um es auszuprobieren“, sagt Schönhofen, den man unter Tel. (0172) 9 29 55 66 bei Fragen und Neuanmeldungen erreichen kann.

