Schätze aus Papier im Finsinger Gemeindearchiv

Von: Friedbert Holz

Ums Finsinger Archiv kümmern sich Ernst Bichlmaier und Christa Spitzweck. © Friedbert Holz

Im Finsinger Gemeindearchiv wird die Vergangenheit lebendig. Ernst Bichlmaier und Christa Spitzweck betreuen es mit Leidenschaft. Jetzt war eine Seniorengruppe zu Besuch.

Neufinsing – „Papier schreit nicht, sonst würde vielleicht großes Wehklagen ertönen.“ Was ein alter Archivar einst als Leitmotiv für sein Handeln ausgab, zitierte jetzt Ernst Bichlmaier vor einer Gruppe Senioren im Rathaus in Neufinsing. Er hat 37 Jahre lang in der Gemeindeverwaltung als Geschäftsleiter gearbeitet und es sich mit seiner ehemaligen Kollegin aus dem Einwohnermeldeamt, Christa Spitzweck, zur Aufgabe gemacht, aus einem Haufen von Akten, tausenden von Papieren und Karten ein Archiv aufzubauen, das er nun stolz präsentierte.

„Wir veranstalten alle zwei Wochen einen Spaziergang durch die Gemeinde, zeigen Interessierten in gemütlicher Runde Punkte, die sie vielleicht noch nicht kannten“, erklärt SPD-Gemeinderätin und Seniorenreferentin Gertrud Eichinger. Diesmal hat die Gruppe das Gemeindearchiv im Keller des Rathauses als Ziel auserkoren. Hier lagern viele Schätze aus Papier, die sich seit Anfang der 1800er Jahre angesammelt haben, aber mangels Personal und Zeit nie ordentlich und systematisch zu einem professionellen Archiv zusammengetragen wurden.

„Als die Gemeindeverwaltung einst aus dem alten Rathaus in Finsing ins heutige Gebäude umzog, lagerten die Arbeiter aus dem Bauhof einfach alles, was sie an erhaltenswertem Papier fanden, hier in einem Kellerraum“, beschreibt Bichlmaier die Ausgangssituation und kann sogar Fotos vom Chaos früher Tage zeigen. „1993, nach der Volkszählung, hatte es viel Ärger gegeben, weil einige Unterlagen nicht mehr auffindbar waren. Und so wurde ein verpflichtendes Gesetz für alle Gemeinden ins Leben gerufen, ihre jeweiligen Unterlagen endlich sauber zu ordnen“, erinnert sich der engagierte Pensionär.

Doch Personal dafür war immer noch nicht gefunden. Also machte er sich Ende 2012 selbst ans Werk: „Es galt, sämtliche Vorgänge auf Wichtigkeit zu prüfen und einzuordnen. Was sich als wahre Sisyphus-Arbeit herausstellte, eine scheinbar endlose Bemühung ohne sichtbares Ergebnis, läuft mittlerweile anders. Jetzt haben wir im ersten Stock des Rathauses eine Registratur, in der alle laufenden Vorgänge nach einem Nummern-System sauber eingeordnet werden können.“

Doch er und Kollegin Spitzweck, die 2020 hinzu kam, mussten sich mühsam durch Berge von Unterlagen und Fotos kämpfen, um Ordnung in den Dokumentenberg zu bringen. Dabei fand sich allerlei Kurioses, etwa das Sitzungsbuch von 1822, das älteste Werk im Archiv. Es wird, weil sehr wertvoll, speziell in einer Vitrine aufbewahrt und wurde – da noch in Sütterlin-Schrift geschrieben – übersetzt. Demnächst soll es von einem Buchbinder restauriert werden.

In alte Karten vertieft sind die Senioren, die das Finsinger Gemeindearchiv im Rathaus besucht haben – im Rahmen der Spaziergänge, die Seniorenreferentin Gertrud Eichinger regelmäßig anbietet . © Friedbert Holz

„Wir fanden auch Unterlagen zur Wehrerfassung ab 1884, zu Bürgerversammlungen und Personalakten aus dem Rathaus. Sogar Familienstandsbögen in der Zeit von 1876 bis 1917 lesen sich sehr interessant, denn damals gab’s sogenannte Heimatberechtigte in der Gemeinde und Personen, die nur geduldet waren“, verraten die beiden Freizeit-Archivare.

Auch Rechnungsbücher wurden entdeckt, Unterlagen zu Bauvorhaben und Schuldokumente, in denen sich noch heute die Noten ehemaliger Finsinger eruieren lassen. „Diese Schulverbandsdokumente müssen wir laut Vorschrift 30 Jahre lang aufbewahren“, erklärt Bichlmaier den Senioren, die sich mittlerweile in alte Karten vertieft haben, dank derer sie eigene Erinnerungen wieder wachrufen können.

Weil die Unmenge an Unterlagen einen einzelnen Archivraum überfordern würde, gibt es im Untergeschoss noch die sogenannte Altregistratur, in der unzählige Ordner sauber aufgereiht stehen. Und ein Dokumentationszentrum wurde aufgebaut, vorwiegend das Reich von Spitzweck, in dem sie sich um historische Bilddokumente und Fotos kümmert, sie einscannt und zuordnet. Hier lassen sich, mittlerweile über ein elektronisches System und ein Findbuch schnell auszumachen, selbst Fotos alter Feuerwehrfahrzeuge finden, oder Bilder von jenem Unglück 1951 mit acht Toten, als ein Omnibus in den Isarkanal gestürzt war.

Weil der Platz im Rathaus allein nicht ausreicht, gibt es noch zwei Außenstellen: den Bauhof, wo vor allem Wahlunterlagen gelagert sind, und das Haus der ehemaligen Apotheke, in dem Material zu einstigen Bauvorhaben gehortet wird. „Alles, was vor 1800 in der Gemeinde an Dokumenten verfasst wurde, liegt in München im Bayerischen Staatsarchiv“, grenzt Bichlmaier die von ihm und Spitzweck geleistete Arbeit zeitlich ein.

Doch auch dort gäbe es viel zu entdecken für diejenigen, die sich die Mühe einer Recherche machen würden. So berichtet Bichlmaier etwa vom einstigen Haberfeldtreiben am Ort, bei dem sich entrüstete Bürger vor dem Anwesen von Leuten trafen, die nach ihrer Meinung etwas Frevelhaftes, meist Unmoralisches begangen hatten. „Diese Missetäter wurden verbal heftig beleidigt, bevor die Menge wieder abzog – ein Brauch, der sich wohl bis zum Ersten Weltkrieg hartnäckig hielt, dann aber juristisch gestoppt wurde.“

Keinesfalls stoppen wollen die freiwilligen Vergangenheitsaufarbeiter indes mögliche Mitarbeit aus der Bürgerschaft. Da sie ständig nach historischem Material aus der Gemeinde suchen, sind sie dankbar für Dokumente oder Fotos aus Privatbesitz. Wer solches besitzt, kann seine Geschichtsschätze gerne vorzeigen und bewerten lassen. Sie werden dann unter Umständen kopiert oder gescannt und den Besitzern natürlich wieder zurückgegeben. „Denn wir wollen bald eine Chronik zu Neufinsing erstellen. Ende Oktober aber wird es erst einmal eine interessante Ausstellung dazu geben“, verrät Bichlmaier.

Die nächste Spazierrunde trifft sich am Mittwoch, 1. März, bereits um 10.20 Uhr am Sportheim, Buchenweg 10, um zum Sauriaßl zu gehen und die Kinder der Naturgruppe zu besuchen. Gemeinsam wird durch den Wald geschlendert und sich gegenseitig aus der eigenen Welt erzählt – aus dem Blickwinkel der Kinder und dem der älteren Generation, was sie in ihrer Kindheit gespielt und entdeckt haben.