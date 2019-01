Finsinger Hallenglück

Seit diesem Schuljahr macht der Sportunterricht an der Finsinger Schule wieder Spaß. Die neue Zweieinhalbfach-Turnhalle, die pünktlich zum Schuljahresbeginn in Betrieb genommen wurde, bietet Platz für verschiedene Sportarten.

Finsing – „Durch die größere Halle hat man viel mehr Möglichkeiten, kann zum Beispiel viel besser Fußballspielen. Das war vorher einfach schwierig“, meint der 16-jährige Moosinninger Alexander Seitz von der Vorbereitungsklasse 2. Auch Volleyball könne jetzt besser geübt werden, erzählt sein gleichaltriger Klassenkamerad Korbinian Adlberger (Walpertskirchen).

„Vorher waren ja die Jungs immer in der alten Turnhalle und wir Mädchen haben den Gymnastikraum benutzt. Da waren Ballsportarten einfach nicht möglich. Jetzt können wir das auch mal richtig machen“, sagt Sophie Kepic (16, Erding). Ihrer Meinung ist auch Juliano Pisko (17, Eichenried): „Früher ist man einfach immer ineinandergelaufen, weil die Halle viel zu klein war.“ Dass die Lehrer seit der Inbetriebnahme auch großen Wert auf den vorsichtigen Umgang mit den neuen Geräten und das für den Hallenboden passende Schuhwerk legen, verraten Veronika Lechner (17, Ottenhofen) und Antonia Greckl (16, Unterschwillach) grinsend.

Für Lehrer und Direktor bedeutet die moderne Sporthalle eine große Erleichterung. „Es war schon eine Herausforderung, den Sportunterricht für mittlerweile rund 480 Schüler zu organisieren“, gibt Rektor Stephan Rettig zu. Durch die nicht teilbare alte Halle sei es bislang notwendig gewesen, den Gymnastikraum ebenfalls für den Sportunterricht zu nutzen. „Trotzdem ist dadurch immer auch Nachmittagsunterricht entstanden“, sagt Rettig und ergänzt: „Ballsportarten waren im Gymnastikraum sowieso nicht möglich.“

Die neue Halle kann in drei separate Bereiche geteilt werden, sodass drei Klassen parallel ihren Sportunterricht ausführen können. Die alte Turnhalle nutzt man nach wie vor, vor allem für die Grundschulklassen. Schulveranstaltungen habe man bisher noch nicht in der neuen Halle durchgeführt. Doch auch dafür ist die Halle mit einer zusätzlichen Tribüne bestens ausgerüstet. „Bisher habe ich wirklich nur sehr positives Feedback erhalten. Die Halle macht den Sportunterricht für Schüler und Kollegium entspannter“, erzählt der Schulrektor.

„Die Halle ist so gestaltet und dimensioniert, dass hier alle Wettkampf- und großen Ballsportarten ausgeführt werden können“, erläutert Rettig. „Vielleicht denkt man so in Zukunft nicht nur an Fußball, sondern möglicherweise entstehen auch neue Abteilungen, wenn die passende Sportstätte da ist.“

Begeistert sind auch die Mitglieder des FC Finsing. „Platz für Spielzüge, Technikübungen, Schusstraining und Mann-gegen-Mann-Training – es macht richtig Spaß, dort ein Training abzuhalten“, freut sich Jugendtrainer Claus Tebart, Vorsitzender der JFG Speichersee. Einen Parcours aufzubauen, sei wegen Platzmangels in der alten Halle nicht sinnvoll gewesen. Er ist sich sicher: „Die JFG wir auf alle Fälle nächstes Jahr ein Hallenturnier abhalten.“

Die neuen Möglichkeiten weiß auch Anton Franz, Jugendleiter Kleinfeld und Jugendtrainer des FC Finsing, zu schätzen: „Vor allem die Großfeld-Mannschaften können nun immer zu ihrer Hallenzeit die komplette Halle nutzen und sich somit besser auf die Turniere vorbereiten. Auch ein Lagerraum für Trainingsgeräte und Tore steht uns nun zur Verfügung.“

Robert Edlfurtner, Vorsitzender der JFG und Jugendtrainer beim FC ergänzt: „Alle Spieler von F- bis A-Jugend sind beeindruckt, dass wir jetzt im kleinen Finsing so eine tolle Halle haben wie in Erding, wo Hallenmeisterschaften gespielt werden können.“ Alleine die Umkleiden seien „ein Traum“.

Begeistert von den neuen Trainingsmöglichkeiten ist auch der TC Finsing. Der Verein nutzt die Sporthalle mit fünf Jugendgruppen und im Rahmen eines Fitness- und Konditionstrainings. „Wir haben jetzt ein eigenes Tennisfeld aufgezeichnet, mit Pfosten und Netz“, erläutert Vorsitzender Walter Thiess. „Das ist alles toll geworden.“

Neben der Halle verfügen die Schüler der Grund- und Mittelschule seit diesem Jahr auch über neu gestaltete Außenanlagen. Nicht nur den Pausenhof finden sie gut. Auch Extras wie das Außen- Volleyballfeld gefallen ihnen.

Julia Adam