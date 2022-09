Finsinger ist Kandidat bei TV-Datingshow

Als Single-Mann tritt André Löschner bei der RTL-Show „Take Me Out“ an.

André Löschner (28) ist am Samstag, 17. September, in der RTL-Sendung „Take Me Out“ zu sehen. Er kämpft um ein Date mit einer Frau.

Finsing/Köln – „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus.“ So lautet die Hauptregel in der TV-Datingshow „Take Me Out“. Single-Männer versuchen in dem RTL-Format, 30 Frauen von sich zu überzeugen. Das Ziel nach drei Runden: eine Verabredung. Bei der Folge am heutigen Samstagabend um 22.15 Uhr ist André Löschner aus Finsing dabei.

Die RTL-Show ist bekannt dafür, dass dort viel gelacht wird – wegen teils fieser Kommentare der weiblichen Kandidatinnen und der launigen Moderation von Jan Köppen. Auch Löschner hat sich „Take Me Out“ schon seit einiger Zeit immer wieder gerne angesehen.

So saß der 28-Jährige auch an einem Samstagabend im Mai vor dem Bildschirm und hatte Lust, einmal selbst teilzunehmen. Der Landschaftsgärtner, der im Vorjahr bereits Kandidat bei Ninja Warrior Germany war, drehte noch am selben Abend ein kurzes Vorstellungsvideo, wählte Bilder aus und schickte diese an RTL. „Das war total spontan“, erzählt Löschner.

Da er seit fünf Jahren Single ist, erfüllte er auch eine Grundvoraussetzung zur Teilnahme an der Datingshow. „Ich war einfach neugierig und dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren.“ Nur drei Tage später erhielt er einen Anruf aus Köln, dass sich der Sender ihn als „coolen Kandidaten“ vorstellen könne. Es folgten zwei Interviewtermine, ehe Löschner die finale Zusage erhielt.

Bereits im Juni war RTL einen Tag lang in Finsing zu Gast, um den neuen „Take Me Out“-Teilnehmer zu Hause, auf der Baustelle oder im Büro zu filmen. Diese Video-Eindrücke werden dann den Frauen in der Show gezeigt. Ende Juli fand schließlich die Aufzeichnung in Köln statt. Vor Ort lernte Löschner die anderen männlichen Kandidaten kennen, und es gab einen Probelauf im TV-Studio.

Bei der Aufzeichnung war der 28-Jährige aber nicht mehr so entspannt, wie er offen zugibt. Durch einen fahrenden Aufzug gelangte er zu einem selbst gewählten Lied – Sweet Child O’Mine – ins Studio und sah dann zum ersten Mal alle 30 Single-Frauen. „Wenn man den Aufzug runter fährt und alle auf einen warten, ist man schon echt brutal nervös. Das war wirklich krass.“

Etwas ruhiger wurde der Finsinger mit den langen blonden Haaren, die er in der Show zum Dutt gebunden hatte, als er neben Moderator Köppen stand, den er bereits von Ninja Warrior kannte. „Jan ist echt ein cooler Typ und gibt einem ein beruhigendes Gefühl“, sagt Löschner, der in der Show versuchte, den bayerischen Dialekt etwas zu unterdrücken.

Wie es danach weiterging und ob er ein Date erhalten hat, darf er jetzt noch nicht verraten. Löschner zieht aber schon jetzt ein positives Fazit: „Ich kann nur jedem empfehlen, mal an so etwas teilzunehmen. Es war eine mega geile Erfahrung.“

Die Folge von „Take Me Out“ mit André Löschner wird am Samstag, 17. September, um 22.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

