Benefizkonzert der „FinSingers“: Ein musikalisches Licht der Solidarität in dunklen Zeiten

Harmonischer Gesamtklang: Die „FinSingers“ bei ihrem Konzert zugunsten karitativer Einrichtungen. © Martin Schlederer

Das Benefizkonzert der Chorgemeinschaft „FinSingers“ hat einen Erlös von 1800 Euro für drei karitative Einrichtungen aus der Region gebracht.

Finsing – Und als Zugabe sangen sie dann noch ein Instrumentalstück: Die Bourrée von Johann Sebastian Bach, bekannt eigentlich als Gitarrenstück, bildete den Abschluss eines Benefizkonzerts der Chorgemeinschaft Finsing. Die „FinSingers“ zogen alle Register und unterstrichen damit erneut ihre Vielseitigkeit und Erfahrung in den verschiedensten musikalischen Genres.

Laut einer Pressemitteilung war das Konzert „ein eindrucksvoller Erfolg“. Nicht nur habe es den Besuchern musikalischen Hochgenuss geboten, sondern es sei auch gelungen, auch, viel Geld für soziale Einrichtungen zu ersingen. Ermöglicht habe die Veranstaltung die Atelier Damböck Messebau GmbH, die ihre Lager- und Produktionshalle in Neufinsing nicht nur kostenlos zur Verfügung stellte, sondern sie auch unter erheblichem Aufwand in einen Konzertsaal, die „Isarkanalphilharmonie“, verwandelte.

Alle Einnahmen des Konzerts aus Ticketverkäufen und Spenden sollen an drei Einrichtungen verteilt werden: die Tafel „Tischlein Deck Dich“ in Markt Schwaben, die Nachbarschaftshilfe Finsing und die Tafel in Poing. Die anwesenden Vertreter der Organisationen, Christine Bloch von der Tafel Poing und Elisabeth Fuß als Vertreterin der Nachbarschaftshilfe, die zugleich im Chor singt, seien hoch erfreut über die Aktion gewesen. „Noch mehr wird sie das Ergebnis freuen“, schreibt Rupert Lex, 2. Vorsitzender der Chorgemeinschaft: Dank der großen Spendenbereitschaft des Publikums seien etwas mehr als 1800 Euro erlöst worden, die nun gleichmäßig auf die genannten Organisationen aufgeteilt würden.

Die Freude sei aber nicht nur dem positiven Anliegen, sondern auch der musikalischen Darbietung entsprungen. Unter der temperamentvollen Leitung von Sonja Hogl präsentierte der Chor ein sehr umfangreiches Programm mit Stücken aus verschiedensten Stilrichtungen. Ruhige alpenländische Stücke wie „Jetzt kommt die heilig Weihnachtszeit“ und „Auf d’Weihnacht zua“ folgten auf ein beschwingtes „Come in and stay a while“, neben dynamischen Spirituals wie „Elijah Rock“ und „Glorious Kingdom“ erklangen getragene Klassiker der Vorweihnachtszeit, etwa „Unser lieben Frauen Traum“ von Max Reger oder Johann Friedrich Reichardts „Heilige Nacht“.

Zwischen den Musikblöcken las Hans-Rudolf Suhre nachdenklich machende Texte passend zur Weihnachtszeit. A capella, also ohne Instrumentenbegleitung, sangen die „FinSingers“ 19 Stücke, gekrönt mit dem für viele Besucher schönsten Stück des Abends: dem sechsstimmigen „Abendlied“ von Josef Rheinberger. „Das Publikum war begeistert vom sehr harmonischen Gesamtklang des Chors, der besonders bei diesem Stück glänzend zur Geltung kam“, so Lex.

red