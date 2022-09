Flüssiges Gold aus dem eigenen Garten

Von: Gerda Gebel

Schicht für Schicht stapelt Sepp Höschl das Obst in die Pressrahmen der der Packpresse von 1997. Dann drückt der Pressstempel nach oben, und der Saft läuft unten heraus. © Peter Gebel

Wenn es Anfang September hinter dem Finsinger Feuerwehrhaus zu rattern beginnt, hat die Obstpress-Saison begonnen. Körbeweise werden Äpfel, Birnen und Quitten angeliefert. Das Team des Gartenbauvereins Finsing presst hier samstags Saft. Aktiv sind heuer Elizabeth Hull und Sepp Höschl dabei. Der 52-jährige Neufinsinger fungiert im Verein als Schriftführer und Baumwart und kennt sich bestens mit Obstbäumen aus.

Finsing - Ab 8 Uhr fahren die Anlieferer vor und laden ihre Früchte aus. Diese müssen schon daheim gewaschen werden, denn „wir arbeiten hier eher Low Tech“, erklärt Höschl lachend. Während teure Hightech-Pressen alle Arbeitsschritte vom Waschen über Häckseln und Pressen bis zur Pasteurisierung automatisch erledigen, ist in Finsing noch die 25 Jahre alte Packpresse in Betrieb.

Stammkunde ist Hans Kahle aus Neufinsing. Er hat zwei Apfelbäume und kommt jedes Jahr zum Pressen. Am Ende füllt er den Apfelsaft in seine Kanne. Daheim muss er den Saft noch erhitzen. © Peter Gebel

Während Höschl die Äpfel in den laut ratternden Häcksler schüttet, wird in der Wanne darunter schon die Masse aus kleinen Apfelstückchen aufgefangen. Diese Maische wird nun Schicht für Schicht in die Rahmen zum Pressen gepackt. Hull reicht Eimer für Eimer, Höschl legt ein Kunststoffbrett bereit, darauf kommen ein Blechrahmen und ein Presstuch.

Wie beim Kuchenbacken wird die Apfelmasse in den Rahmen gedrückt und dann ins Presstuch eingeschlagen. Bis zu sieben Schichten à zehn Kilo stapelt Höschl übereinander, bei kleineren Mengen helfen einige schwere Holzscheite, den Abstand zum Pressstempel zu verringern und damit den Vorgang zu beschleunigen. In den Kübel unter der Presse läuft nun kontinuierlich der Saft, während der Pressstempel von unten nach oben drückt.

Die Arbeit geht den beiden Presshelfern flott von der Hand, obwohl sie erst in diesem Jahr ihren Dienst begonnen haben. „Bisher hat das immer Richard Sedlmeir sen. mit einem Helfer gemacht, jetzt verteilt sich die Arbeit auf acht Presshelfer“, erklärt Höschl. Damit kein Apfelstau entsteht, melden sich Obstlieferanten bei Sedlmeir an.

„Die Qualität des Saftes hängt von der Qualität des Obstes ab – ein fauliger Apfel kann den ganzen Kanister ruinieren“, erläutert Baumfachmann Höschl, der sein Wissen auch in Kursen zum Baumschnitt weitergibt.

Zuhause müssen die Obstanbauer den Saft noch bei 80 Grad pasteurisieren und damit haltbar machen. Die meisten Kunden bringen ein bis zwei Zentner Früchte. Pro Zentner werden Mitgliedern sechs Euro berechnet, allen anderen das Doppelte.

Während Höschl die Gebühr kassiert, richtet Hull die Presse für den nächsten Durchgang her. Sie ist zwar vor kurzem nach Haag in Oberbayern umgezogen, bleibt aber ihrem Gartenbauverein treu. „Hier habe ich viele Freunde gefunden und freue mich immer, wenn ich sie sehe.“

Fünf bis zehn Minuten dauert ein Pressvorgang. Von den vielen Äpfeln bleibt in den Presstüchern nur noch der Trester zurück, der in einem Schubkarren gesammelt wird. „Den Trester nutzen die Jäger gern zur Winterfütterung der Rehe, für die ist das eine Delikatesse“, so Höschl, der bei der Regierung von Oberbayern im Sachgebiet Wasserwirtschaft tätig ist.

Den kurzen Ratsch mit den Kunden genießen die beiden Presshelfer, sogar eine Brotzeit hat ein Anlieferer mitgebracht. Doch lange dauert die Verschnaufpause nicht, schon fährt die nächste Kundin vor. Äpfel ausladen, in Körbe umfüllen, in den Häcksler kippen – die Arbeit der Presser geht in dem engen Pressraum Hand in Hand.

Pro Saison werden hier 100 bis 150 Zentner Obst gepresst, Ausreißer waren die Jahre 2017 mit nur 50 und 2018 mit 250 Zentnern. Im laufenden Jahr rechnet Höschl mit einer durchschnittlichen Obsternte, obwohl heuer zum Teil Schnee auf die Blüten gefallen ist und die Trockenheit im Sommer eine Belastung für die Bäume war.

Im September und Oktober sind es Äpfel und Birnen, die verarbeitet werden, erst beim letzten Presstermin Ende Oktober kommen die Quitten dran. Aus 100 Kilogramm Obst können ungefähr 70 Liter Saft gewonnen werden. „Den besten und meisten Saft bekommt man aus harten Äpfeln“, erklärt der staatlich geprüfte Baumwart Höschl. Säuerliche Äpfel und Birnen ergeben dagegen einen guten Most. Dazu wird dem Saft flüssige Hefe zugesetzt, die die Gärung bewirkt.

Je nach angemeldeten Kunden wird das Pressteam mittags oder erst später fertig. Heute stehen nach den Lieferanten noch jede Menge Äpfel von Höschl selber auf dem Anhänger. „Ich habe nur drei Apfel- und drei Birnbäume, aber wir verarbeiten heute auch Obst vom Pfarrgarten und von der Gemeindewiese“, erklärt Höschl die Apfelmengen. Elizabeth Hull sieht es gelassen. „Es ist doch schön, dass möglichst viel Obst verarbeitet wird und nicht als Fallobst kaputtgeht“, sagt sie.

Wenn alles verarbeitet ist, stehen für das Team noch die Aufräumarbeiten an. „Das geht aber recht schnell mit dem Hochdruckreiniger“, meint Höschl und sieht darin einen der Vorteile für die Finsinger Low-Tech-Presse: „Es kann weniger kaputt gehen, und es ist weniger zu reinigen.“ Im Pressraum kehrt nun für eine Woche Ruhe ein, nächsten Samstag kommen die nächsten Äpfel und Birnen.

Gartenbauverein Finsing:

Gegründet 1923 als Bienenzuchtverein 1981 wiedergegründet als Verein für Gartenbau und Landespflege.

Aktuell etwa 180 Mitglieder

Obstpresse in Betrieb bis Ende Oktober jeden Samstag nach Anmeldung bei Richard Sedlmeir sen. unter Tel. (0 81 21) 77 19 28.

Alles Handarbeit: Elizabeth Hull füllt die Äpfel in Körbe um. © Peter Gebel