Frauenunion Finsing: Jetzt auch in Social Media präsent

Teilen

Wahlen bei der Frauenunion Finsing (stehend, v. l.): CSU-Ortsvorsitzender Robert Schönhofen, Melanie Westphal, Renate Weiß, FU-Kreisvorsitzende Nina Hieronymus, FU-Ortsvorsitzende Julia Manu, Sandra Hacker-Wolfrum, Jessica Vogel, Selina Sackstraus und Marianne Heilmair sowie (vorne, v. l.) Tanja Huber, Julia Gebert, Christa Paschke und Stefanie Lammer. © FU Finsing

Neuwahlen standen bei der Frauenunion Finsing im Mittelpunkt.

Finsing – Die Finsinger Frauenunion (FU) stellte in ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die nächsten zwei Jahre und zeigte „große Geschlossenheit und Begeisterung“, wie die wiedergewählte Ortsvorsitzende Julia Manu mitteilt. Alle Kandidatinnen für Vorstandsposten und Delegierte seien mit großer Mehrheit gewählt worden.

Manu betonte das Besondere ihres FU-Ortsverbands, der 19 Mitglieder zähle und „eine starke Stimme an der Seite der CSU“ habe: Hier stehe die Gemeinschaft im Vordergrund, und man wolle zeigen, wie groß die Bereitschaft der Frauen sei, Verantwortung zu übernehmen – gesellschaftlich und politisch.

„Für was wir uns einsetzen und wie wichtig die Stimme der Frauen ist, müssen wir allerdings auch nach außen kommunizieren – auch in den Sozialen Medien“, gab Manu ihrer Kreisvorsitzenden Nina Hieronymus Recht, die in diesem Bereich schon viel auf den Weg gebracht habe. Interessierte finden die FU Finsing deswegen jetzt auch Facebook unter www.facebook.com/fufinsing und Instagram unter www.instagram.com/fu.finsing.

Hieronymus freute sich in ihrem Grußwort über die großartige Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis. Ein besonderer Dank galt dem Einsatz der Mitglieder, die vielfältigen privaten und beruflichen Tätigkeiten nachgingen und dabei immer Zeit für die FU fänden – so auch für den Besuch von Staatsminister Albert Füracker, der am heutigen Mittwoch im Gasthof Faltermaier in Eicherloh ab 19 Uhr zum Thema Erbschaftsteuer informiert. red

Der neue Vorstand

Vorsitzende: Julia Manu

Stellvertretende Vorsitzende: Melanie Westphal, Stefanie Lammer, Julia Gebert

Schriftführerin: Tanja Huber

Schatzmeisterin: Sandra Hacker-Wolfrum

Kassenprüferin: Christa Paschke

Beisitzerinnen: Jacqueline Hübner, Selina Sackstraus, Jessica Vogel Renate Weiß