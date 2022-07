Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Finsing: Auf Suche nach den besten Sonnenplätzen

Von: Veronika Macht

Teilen

Eine potenzielle Fläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen befindet sich direkt am Mittlere-Isar-Kanal (links hinter den Bäumen) an der Erdinger Straße in Neufinsing. © Vroni Macht

Viele Gemeinden befassen sich derzeit mit der Frage, ob auf ihrem Gebiet Potenzial für Freiflächen-Photovoltaikanlagen besteht. Auch Finsing sucht nach geeigneten Flächen. Zwei Areale könnten dafür in Frage kommen.

Finsing – Zahlreiche Gemeinden befassen sich derzeit mit der Frage, ob auf ihrem Gebiet Potenzial für Freiflächen-Photovoltaikanlagen besteht. Die Stadt Dorfen beispielsweise ändert den Flächennutzungsplan, um Solarstrom-Felder auf landwirtschaftlichen Flächen unter anderem an der A 94 zu realisieren. Auch die Gemeinde Finsing sucht nach geeigneten Flächen. Zwei Areale könnten dafür in Frage kommen.

Wie Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Gemeinderat erklärte, hat sich das Gremium in seiner Klausur bereits mit dem Thema auseinandergesetzt. Nun hat der Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschuss Vorschläge erarbeitet.

Geschäftsleiter Helmut Fryba erörterte, dass es gewisse Regelungen gebe, nach denen Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen entwickelt werden sollen. So gebe es sogenannte Positiv- und Negativflächen. Zu letzteren zähle „alles, was in der Natur sehr wertvoll ist“. Positivflächen hingegen seien beispielsweise nicht gebrauchte Industrieflächen, Brachflächen, angebundene Flächen an Hauptverkehrsstraßen, Flächen in Verbindung mit Lärmschutzanlagen oder auch Flächen unter Hochspannungsleitungen.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen: Zwei Flächen in Finsing scheinen geeignet

„Unter diesem Gesichtspunkt hat der Ausschuss das Gemeindegebiet durchleuchtet und zwei Flächen gesehen, auf denen man versuchen sollte, solche Anlagen zu entwickeln“, sagte Fryba. Konkret gehe es um ein Areal unter der Hochspannungsleitung an der Erdinger Straße direkt nach der Brücke über den Mittlere-Isar-Kanal, das die Gemeinde kürzlich gekauft habe, sowie um die Südfläche des Lärmschutzwalls am Baugebiet Pfarrpfründe in Neufinsing, südlich des Pfarrer-Johann-Beck-Wegs.

Für das Gebiet am Isarkanal gab Kressirer zu bedenken, „dass es in einer Senke liegt“. Man müsse es daher zunächst von Fachleuten anschauen lassen, ob es vom Ertrag her überhaupt interessant ist. Genau das bezweifelte Franz Keimeleder. „Der Schatten der Bäume am Kanal geht nachmittags gut über die Hälfte der Fläche“, sagte der FWF-Rat. Er finde eine PV-Anlage dort deshalb „absolut sinnlos“ und meinte: „Das rechnet sich nicht, das sieht man auf den ersten Blick, dass das uninteressant ist. Die Arbeit kann man sich sparen.“

Der Rest des Gemeinderats war anderer Meinung. Gegen Keimeleders Stimme wurde beschlossen, zumindest prüfen zu lassen, ob beide vorgeschlagenen Grundstücke für Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeignet wären. Dabei soll auch der mögliche Ertrag berechnet werden.

Kein Solarpark nähe Strampfbach

Nicht weiter verfolgen will das Gremium hingegen die Möglichkeit, einen Solarpark auf einer Fläche nähe Strampfbach und Großsenderstraße zu installieren. Wie Kressirer berichtete, wurde der Gemeinde hier ein rund 40 Hektar großes Areal für diesen Zweck angeboten. Schon im Ausschuss sei man sich aber einig gewesen, diese ökologisch sehr wertvolle Fläche nicht zu verändern.

„Die gehört zu den schönsten Flächen, die wir im Gemeindegebiet haben. Ich bin eigentlich sehr für Photovoltaikanlagen, aber so was vollzupflastern, da wäre ich doch dagegen“, erklärte Umweltreferent Bernhard Faschinger (parteifrei). Dafür habe er durchaus Verständnis, meint Keimeleder. „Vom Ertrag her wäre diese Fläche aber viel besser geeignet als die am Kanal.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

vam