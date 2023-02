Besonderer Einsatz und beste Leistungen: Ehrungen in der Gemeinde Finsing

Von: Henry Dinger

Teilen

Bei der Ehrung im Foyer des Rathauses zeichnete Finsings Bürgermeister Max Kressirer (M.) neben Maria Bachschneider (r.) für ihr Engagement im Trachtenverein auch Altbürgermeister Heinrich Krzizok (l.) für seinen Einsatz im gesellschaftlichen Leben sowie Schüler aus, die besonders gute Abschlüsse erzielt haben. © Henry Dinger

Die Gemeinde Finsing hat Maria Bachschneider und Heinrich Krzizok für ihr Engagement sowie etliche Schüler für Ihre Leistungen geehrt.

Finsing – Mit einem schon traditionellen Empfang im Rathausfoyer hat die Gemeinde Finsing Bürger geehrt, die sich im vergangenen Jahr durch etwas Besonderes hervor getan haben. Neben Maria Bachschneider und Heinrich Krzizok dürfen sich auch etliche Schülerinnen und Schüler über Auszeichnungen freuen.

„In unseren Vereinen treffen sich Menschen, die das gleiche Hobby oder die gleichen Interessen und Aktivitäten haben“, sagte Bürgermeister Max Kressirer, „ein Verein lebt vom Einsatz der einzelnen Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren und auch für andere etwas zu tun. Es ist nicht immer leicht, im Hintergrund zu organisieren, das kostet auch anständig viel Kraft.“

In den vergangenen Jahren seien im kulturellen Bereich immer Trachtlerinnen und Trachtler geehrt worden, die verschiedene Erfolge gehabt haben. In diesem Jahr wurde Maria Bachschneider ausgezeichnet, die seit 25 Jahren Schriftführerin des Trachtenvereins Goldachtaler Eicherloh ist. Mitglied im Verein ist sie seit 1966, also seit 57 Jahren.

Kressirer betonte, dass Bachschneider nicht nur die Schriftführerin sei, „sondern auch ein stückweit die rechte Hand vom Vorstand“. Besonders beim Organisieren sei sie unentbehrlich, im vergangenen Jahr wurde sie bereits im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. „Ich danke dir an dieser Stelle für dein Tun, deine Aktivitäten und dein Handeln“, sagt der Bürgermeister, als er ihr die Ehrenurkunde überreichte.

Ebenfalls für seinen Einsatz im Ort zeichnete der Ortschef seinen Vorgänger Heinrich Krzizok aus. Der heutige Altbürgermeister und Ehrenbürger habe sich neben seinem Amt „ganz nah am gesellschaftlichen Leben und ganz nah an den Vereinen“ engagiert. Kressirer würdigte vor allem Krzizoks Einsatz für den Weihnachtsmarkt, den er 1995 ins Leben gerufen hat. „Wenn man heute fragt, ,wer hat’s erfunden?‘, kann man sagen: der Heini“, scherzte Kressirer und dankte Krzizok für sein „jahrzehntelanges Engagement für die Gemeinde und für die Gesellschaft“.

Im schulischen Bereich wurden 16 Schülerinnen und Schüler gewürdigt, die besonders gute Abschlüsse haben. „Sie haben dank ihres Bildungshungers und Wissensdursts hervorragende Ergebnisse erzielt und sich damit diese Auszeichnung heute wohl verdient“, sagte Kressirer. Er danke aber auch den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern, die zu diesen tollen Resultaten beigetragen hätten.

Die geehrten Schüler

Mittelschule Finsing: Notendurchschnitt: 1,7: Daniel Hettler, Franziska Hugo; Notendurchschnitt: 1,8: Nicolas Fischer, Korbinian Moser, David Vasic, Lilli Wildgruber

Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben: Notendurchschnitt 1,7: Katharina Eberhart, Anna Huber

Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding: Notendurchschnitt 1,5: Annkatrin Hilke

FOS/BOS Erding: Notendurchschnitt: 1,7: Stefan Buchmann (BOS); Notendurchschnitt: 1,9: Jasmin Rauscher (FOS)