Preisschock in Finsing: Eine halbe Million Euro mehr für Strom

Von: Veronika Macht

Wie lässt sich noch Strom sparen? Das Rathaus der Gemeinde Finsing wird abends schon länger nicht mehr beleuchtet. Jetzt sucht man nach weiteren Sparmöglichkeiten. © Vroni Macht

Die steigenden Strompreise machen auch vor der Gemeinde Finsing nicht halt. Sie rechnet allein im kommenden Jahr mit Mehrkosten von rund einer halben Million Euro für die öffentlichen Gebäude.

Finsing – Und auch in den Folgejahren wird sie tiefer in die Tasche greifen müssen. Jetzt macht man sich auf die Suche nach Sparmöglichkeiten.

Denkmäler dürfen nicht mehr angestrahlt werden, in öffentlichen Gebäuden sind maximal 19 Grad erlaubt: Diese und weitere Vorschriften zum Energiesparen gelten seit 1. September in Deutschland. In der Gemeinde Finsing wurde daraufhin die Brunnenanlage abgeschaltet, und das Rathaus sei abends schon seit einigen Jahren nicht mehr beleuchtet, erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Vorige Woche habe die Gemeinde dann aber eine Hiobsbotschaft ereilt. Sie hatte an einer Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung durch die Kubus GmbH teilgenommen, wodurch der Strompreis für die nächsten drei Jahre festgeschrieben wird. Laut Geschäftsleiter Helmut Fryba haben sich daran 524 Kommunen in Bayern beteiligt, „die alle jetzt die gleichen Strompreise haben“. Und die haben es in sich.

Dabei wird unterschieden zwischen Lichtstrom, Straßenbeleuchtung und Heizstrom. Beim Lichtstrom liegt der Arbeitspreis netto bisher bei gut 5 Cent. 2023 steigt er auf gut 65 Cent, hinzu kommen beispielsweise noch Konzessionsabgabe und Steuern. „Das macht einen fertigen Strompreis von 88 statt jetzt 24 Cent aus“, rechnete Fryba vor.

Stromkosten steigen von 167 000 auf 619 000 Euro

Bei der Straßenbeleuchtung steigt der Preis von gut 4 auf 58 Cent im nächsten Jahr. „Und für den Heizstrom ist überhaupt kein Angebot eingegangen“, erklärte Fryba. Laut Kressirer kann es sein, dass die Gemeinde deshalb in die Ersatzversorgung fällt, „und das ist dann eigentlich die teuerste Form des Stroms“. Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre hat Fryba dennoch eine Berechnung angestellt: Für die Straßenbeleuchtung würden demnach statt bisher knapp 4 Cent im nächsten Jahr 54 Cent fällig.

Insgesamt bilanzierte der Geschäftsleiter: „Wir haben heuer Strombruttokosten in allen unseren Einrichtungen inklusive der Schule von 167 000 Euro. Nächstes Jahr werden diese, bei einem unverändert angenommenen Verbrauch von derzeit 768 000 Kilowattstunden pro Jahr, 619 000 Euro betragen.“ Der Mehrpreis liegt also bei knapp einer halben Million Euro. In den folgenden zwei Jahren sollen die Kosten leicht sinken – nach den Lieferengpässen in diesem Winter werde erwartet, dass sich die Lage wieder entspannt. 2024 wird also mit 428 000 Euro und 2025 mit 328 000 Euro gerechnet.

Kressirer nannte als betroffene Gebäude die Bürgerhäuser, Tennisheim, Stockschützenheim und Wasserwachthütte, aber auch die Kindergärten. Die würden zwar in erster Linie vom Träger beheizt, „aber wenn der das nicht mehr leisten kann, wird er auf uns zukommen“. Positiv sei immerhin, dass man einen festen Gaspreis bis Ende 2024 habe, auch wenn im Vergleich relativ wenige kommunale Gebäude mit Gas beheizt würden.

PV-Anlagen und Leuchtmittelaustausch?

„Dann sollten wir schnellstmöglich Photovoltaik-Anlagen auf die Häuser bauen, die mit Strom beheizt werden. Bei den Preisen rechnet sich das in den nächsten drei Jahren“, schlug Ludwig Lex (FWF) vor. Man sei da „lange schon auf der Pirsch“, meinte Kressirer zum Thema PV und versuche nun, auf den Kindergärten entgegen der Planungen mehr Photovoltaik zu installieren. Aber es seien Bauhof und Bürgerhäuser, die einen „gewaltigen Energiebedarf“ hätten. Hier müsse man sich andere Gedanken machen.

Ein erster Schritt ist nun, dass alle Verantwortlichen etwa von Vereinen und Feuerwehren angeschrieben und um Vorschläge zum Energiesparen gebeten werden. „Wir müssen die Nutzer sensibilisieren und zum Nachdenken animieren“, so Kressirer. Das sollte auch die Schule beinhalten, warf Gertrud Eichinger (SPD) ein. Gedanken sollen sich außerdem die Gemeinderäte machen.

Peter Junker (AfD) wollte wissen, wie es mit einem Leuchtmittelaustausch bei der Straßenbeleuchtung aussehe. Laut Kressirer hat man damit schon begonnen. Das sei jedoch sehr kostenintensiv, weshalb eine weitere Nachrüstung bislang geschoben wurde (wir berichteten). Man lasse deshalb gerade über den Versicherer prüfen, wie eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung ab 22 Uhr aussehen könnte.

