Finsing: Projekte für 30 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren

Von Regenwasserkanal bis Trinkwasser: Finsing hat in naher Zukunft viel vor. Der Gemeinderat hat dafür eine Prioritätenliste erarbeitet.

Finsing – Die Gemeinde Finsing hat in den nächsten vier Jahren viel vor. Insgesamt stehen Projekte für 30 Millionen Euro auf der Agenda – und das ist noch nicht alles, was man gerne umsetzen würde. Über die Prioritätenliste informierte Bürgermeister Max Kressirer am Dienstag in der Bürgerversammlung.

Wie berichtet, musste die Gemeinde ihre Vier-Jahres-Planung genau unter die Lupe genommen. Dazu ist der Gemeinderat in Klausur gegangen – „mit einem einstimmigen Ergebnis, aber das heißt nicht, dass es nicht dem einen oder anderen weh getan hat“, gab Kressirer im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh zu.

Bürgerversammlung Finsing: Projekte führen zu Verschuldung von rund 12,5 Millionen Euro

Herausgekommen ist eine Prioritätenliste, die der Bürgermeister nun vorstellte. 30 Millionen Euro sollen demnach in den Jahren 2023 bis 2026 ausgegeben werden, was zu einer Verschuldung von rund 12,5 Millionen Euro führt. Zu den Großprojekten gehören 2024 der erste Bauabschnitt der Regenwasserkanalisation (3,4 Mio. €) sowie die Dorferneuerung in Finsing (1,5 Mio. €) und der Hochwasserschutz in Neufinsing Nord (1 Mio. €).

Bereits 2023 steht der Abschluss des Grunderwerbs für einen Geh- und Radweg am Kirchenweg (200 000 Euro) an. Kressirer erklärte, dass er von 27 Grundstücken bereits 23 erwerben konnte, die restlichen vier „werden schwierig“. Die Planungen seien fertig, durchgeführt werden könne die Maßnahme aber wohl nicht vor 2027.

Ein Millionenprojekt wird auch der Neubau des Hochbehälters, den die Gemeinde für 2026 „erhofft und erwartet“. Dies wäre zwingend erforderlich, denn die älteste Kammer sei bereits um die 100 Jahre alt. Voraussetzung für den Neubau sei jedoch ein rechtsgültiges Wasserschutzgebiet, um Trinkwassser fördern zu dürfen.

Wasserschutzgebiet: „Thema beschäftigt uns seit fast 20 Jahren“

„Das Thema beschäftigt uns seit fast 20 Jahren“, sagte Kressirer. Nach Erörterungsterminen, Klagen und der Prüfung von Alternativen konnte die Gemeinde im August 2019 einen Schutzgebietsvorschlag einreichen. Seitdem hoffe man, „dass es zügig weitergeht“.

Das sprach in der Diskussion, die ansonsten sehr kurz ausfiel, auch Gemeinderat Ludwig Lex an. Er richtete die Bitte an Landrat Martin Bayerstorfer, sich dessen anzunehmen. „Die Wasserversorgung ist für uns ein extrem wichtiges Thema“, sagte Lex und bat um Unterstützung, denn allein komme die Gemeinde nicht weiter. Bayerstorfer erklärte, das Verfahren zur Festsetzung des Wasserschutzgebiets in Finsing für die Trinkwassergewinnungsanlage der Gemeinde (Brunnen 2) habe in seiner Behörde „höchste Priorität“. Man warte jedoch noch auf eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts.

Teuerstes Projekt mit zehn Millionen Euro wird die Erweiterung der Schule mit Neubau einer Mensa in 2023/24. „Der Plan liegt beim Landratsamt. Wir hoffen, im Frühjahr ausschreiben zu können“, sagte Kressirer. Auf die lange Bank geschoben werden indes ein Sonnenschutz für die Ostseite der Sporthalle und der Umbau von Lehrerzimmer und Verwaltung – diese Projekte hat der Gemeinderat als „gering“ ab 2027 priorisiert.

Auch die energetische Sanierung von Bauhof und Bürgerhaus Eicherloh, eine elektronische Schließanlage fürs Rathaus, Parkplätze in der Ortsmitte oder Wohnungsbau auf der Rathauswiese fallen in diese Kategorie.

Umrüstung der Ortsbeleuchtung auf LED noch nicht vom Tisch

Mit der Priorität „Mittel“ versehen wurden der Erwerb eines TLF 3000 Staffel für die Feuerwehr Eicherloh, zusätzliche Parkplätze im Gewerbegebiet Neufinsing oder auch die Sanierung von Gemeindestraßen. Projekte mit geringem oder mittlerem Vorrang werden nur angepackt, wenn es finanziell darstellbar ist.

Dazu gehört laut Liste auch die Umstellung der Ortsbeleuchtung auf LED. Dies hätte um die 200 000 Euro gekostet und würde rund 70 Prozent der Stromkosten sparen. Bei den aktuellen Preisen würde sich diese Investition doch in wenigen Jahren amortisieren, meinte SPD-Ortsvorsitzender Josef Eichinger in der Diskussion und wollte wissen, ob angesichts dessen nicht nochmals darüber diskutiert werde. Kressirer erklärte, dass er just am Tag nach der Bürgerversammlung ein Gespräch mit dem Netzversorger habe. Jegliche Einsparmöglichkeiten seien interessant, und das Thema werde erneut in den Gemeinderat gehen.

Unabhängig davon überlege man, Straßenlampen von 22 bis 5 Uhr abzuschalten, was 60 000 Euro an Stromkosten spare. Und es habe schon Gespräche mit den Vereinen gegeben, um in den kommunalen Liegenschaften ebenfalls signifikant Energie zu sparen.

Weitere Bürgeranfragen betrafen ein Tempolimit Am Steinfeld durch Beschilderung und die Hecken am Badeweiher, wo durch „Schlupflöcher“ Kinder oft auf die Straße „herausgeschossen“ kämen und gefährliche Situationen entstünden. Kressirer sagte zu, beiden Themen nachzugehen.

