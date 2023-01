Finsing ringt mit den Finanzen

Von: Veronika Macht

Jetzt ist rechnen angesagt: Der Gemeinde Finsing bereiten die Haushaltjahre ab 2024 große Sorgen, denn dann drohen größere Fehlbeträge (Symbolbild). © IMAGO / CHROMORANGE

Die Kreisumlage macht der Gemeinde Finsing zu schaffen. Große Sorgen bereiten ihr die Haushaltsjahre ab 2024, denn dann drohen größere Fehlbeträge.

Finsing – Für dieses Jahr steht der Finsinger Haushalt (siehe Kasten unten). Probleme bekommt die Gemeinde aber ab 2024. Denn für die Jahre bis 2026 stehen unterm Strich jeweils Fehlbeträge in sechsstelliger Höhe, damit ist der Etat nicht genehmigungsfähig. Neben Investitionen in Millionenhöhe ist daran auch die Kreisumlage schuld. Die Gemeinderäte im Verwaltungs- und Finanzausschuss haben am Montag versucht, eine Lösung zu finden

„Wir haben uns sehr intensiv mit dem Haushalt beschäftigt, aber er ist in der Form, wie er jetzt vorliegt, nicht genehmigungsfähig“, erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) eingangs einer intensiven Diskussion. Laut dem Zahlenwerk, das Kämmerer Christian Numberger vorbereitet hatte, stehen am Ende der Jahre 2024 bis 2026 Fehlbeträge in Höhe von 520 000 Euro, 835 000 Euro und 927 000 Euro. „Das kann letztendlich nur mit Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensiert werden“, sagte Kressirer.

Einer der größten Knackpunkte ist die Kreisumlage (siehe lokale Seite 1). Deren genaue Höhe legt der Kreistag erst noch fest, Finsing hat für 2023 jedoch mit einem Satz von 54,7 Prozent gerechnet, was die Umlage von 3,02 Millionen in 2022 auf 3,59 Millionen Euro heuer steigen lässt. Für die Folgejahre wurde die Umlage bislang mit knapp vier Millionen Euro angesetzt.

„Das Problem ist, dass selbst die Steigerung auf 54,7 Prozent nicht reicht. Der Landkreis braucht weitere zehn Millionen Euro, die er aus den Rücklagen nimmt“, erklärte Kressirer und prophezeite, dass dadurch im nächsten Jahr die Umlage auf 59 bis 65 Prozent steigen werde: „Das wird dramatisch.“

Haushalt der Gemeinde Finsing: Gewerbesteuer als Stellschraube

Wie der eigene Etat genehmigungsfähig werden könnte, dafür wurden in der Sitzung einige Ideen ausführlich diskutiert. Es kristallisierten sich vor allem die Kreisumlage und die Gewerbesteuer als Stellschrauben heraus. Dieter Heilmair (CSU) schlug zudem vor, die Laufzeit der Kredite für die Erweiterung der Schule von 20 auf 30 Jahre zu erhöhen – das würde die Belastung verringern.

Auch sollte die Höhe der Kreisumlage in den Folgejahren beim Wert von 2023 eingefroren werden, meinte er. Dies sei zwar ein Signal, dass es so nicht weitergehen könne, meinte Kressirer. Realistisch sei es aber nicht, denn die Umlage werde auch künftig steigen. „Und dann spielen wir mit unserem Grund und Wohnungen, die wir verkaufen müssten, weil wir den Kapitaldienst nicht mehr bedienen können“, mahnte der Bürgermeister. Das Problem mit der Kreisumlage hätten alle Gemeinden, warf Franz Keimeleder (FWF) ein: „Das Ende ist absehbar. Es ist nur die Frage, wann.“

Gemeinderat geht nochmals in Klausur

Zum Thema Steuern erklärte Kressirer, dass eine Anhebung der Gewerbesteuer von 350 auf 400 v. H. rund 300 000 Euro mehr bringen könnte. Jedoch breche zum einen ein größerer Betrieb als Steuerzahler weg, zum anderen müsse man aufgrund der unsicheren Entwicklung bei der Gewerbesteuer sehr konservativ planen. Gertrud Eichinger (SPD) indes mahnte zu Vorsicht. Man habe schon immer das Grundprinzip gehabt, den Hebesatz nicht anzutasten, damit die Firmen Planungssicherheit hätten und auch investieren.

Auf jeden Fall, so die SPD-Rätin, werde man heuer für die nächsten Jahre einige Entscheidungen treffen müssen – und zwar im gesamten Gemeinderat. Deshalb will man erneut in Klausur gehen. Dabei sollen mögliche Einsparungen in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro gefunden werden. Heilmair hatte hier bereits drei Bereiche im Blick: Hochbehälter, Hochwasserfreilegung Neufinsing und Dorferneuerung.

Letztlich stimmte der Ausschuss dafür, dem Gemeinderat zu empfehlen, der überarbeiteten Finanzplanung 2023 bis 2026 zuzustimmen. Kreditlaufzeiten und Steuererhöhungen ab 2025 sollen dabei berücksichtigt werden.

Etat 2023: Die wichtigsten Zahlen Für das Jahr 2023 umfasst der Finsinger Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 11,807 Millionen Euro. Größte Einnahmeposten sind Einkommensteueranteil (4,4 Mio. €) und Gewerbesteuer (2,2 Mio. €), bei den Ausgaben Personalkosten (1,4 Mio. €), Schulverbandsumlage (1 Mio. €) und Kreisumlage (3,6 Mio. €). Der Vermögenshaushalt für Investitionen ist in Einnahmen und Ausgaben 11,739 Millionen Euro schwer, finanziert unter anderem durch eine Entnahme aus der Rücklage (3 Mio. €), Grundstücksverkauf (2,6 Mio. €) und Kredite (1,2 Mio. €). Zu den Ausgaben gehören die Erweiterung der Schule (5 Mio. €) und die Sanierung der Kita Zur Sonnwend (2 Mio. €). Die Grundsteuer A und B soll bei jeweils 320 v. H., die Gewerbesteuer bei 350 v. H. belassen werden. Der Gemeinderat muss diesem Entwurf noch zustimmen. vam