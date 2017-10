Schwierige Grundstücksverhandlungen am Wiesenweg

Gemeinderat Finsing

Einigen Diskussionsbedarf hat es für den Finsinger Gemeinderat gegeben, als die Verwaltung in jüngster Sitzung einen Entwurf für den Bebauungsplan Wiesenweg vorgelegt hatte.Denn in diesem Gebiet, am Ortsrand gelegen, sind nicht nur einige Biotop-Bäume und ein Grünstreifen zu erhalten. Besonders die Parksituation dort, wie Bürgermeister Max Kressirer hervorhob, bedarf einer genauen Analyse.