Gewerbeverband Finsing: Kritik aus dem Mittelstand bei 20-Jahr-Feier

Die Bonpflicht und überbordende Bürokratie macht den Mittelständlern das Leben schwer. Kritik gab‘s dazu bei der 20-Jahr-Feier des Gewerbeverbandes Finsing.

Eicherloh– Als „Sprachrohr zur Politik“ ist es Sehorz ein großes Anliegen, die Themen und Problemstellungen der Betriebe weiterzugeben, um im politischen Raum etwas zu bewegen. „Ehrbare Kaufleute“ dürften nicht „per se wie Verbrecher“ behandelt werden, betonte sie. Es gehe um Vertrauen, Respekt und Wertschätzung – und um „Gesetze mit Augenmaß“, so Sehorz.

Eine spektakuläre Aktion zur Kassenbonpflicht plant die Präsidentin im Schulterschluss mit den Ortsverbänden. Diese seien dazu aufgerufen, bei den Einzelhändlern die Kassenbons zu sammeln, um dann „die Berge nach Berlin zu schaffen“. Sehorz hofft bei diesem Thema „einen Salto rückwärts für die Kleinbetriebe“ erreichen zu können.

Wichtig sei außerdem, den „Spagat zwischen Wirtschaft und Klimazielen“ hinzubekommen. Ortsvorsitzende Gertrud Eichinger erklärte, dass der Ortsverband den Landesverband brauche, „um sich schlau zu machen“, sich mit anderen Ortsverbänden gut zu vernetzen und sich für gemeinsame Ziele einzusetzen. Der interkommunale Austausch sei sehr wichtig.

Die Zusammenarbeit mit der Finsinger Schule nannte Eichinger als zentrales Anliegen im Bereich Ausbildung und Beruf. Die Mitwirkung an den Berufsinformationstagen soll deshalb intensiviert werden. Ein weiteres Kernthema sei die Digitalisierung in den Betrieben. In einer Klausurtagung soll in Themenschwerpunkte eingestiegen werden, so Eichinger.

BDS-Bezirksgeschäftsführer Christian Klotz bezeichnete die mittelständischen Betriebe mit ihrem direkten Kontakt zu den Kunden als „Rettungsanker unserer Gesellschaft“. Der BDS sei die „Heimat des Mittelstandes“ und werde von den Ortsverbänden getragen.

Der Gewerbeverband Finsing habe sich einen „tollen Namen“ gemacht und sei ein „Aushängeschild über die Gemeindegrenzen hinaus“, lobte Bürgermeister Max Kressirer in seinem Grußwort. Bei der Gründung vor 20 Jahren waren 27 Betriebe Mitglied. Die Zahl ist inzwischen auf rund 40 Unternehmen angestiegen.

Vroni Vogel