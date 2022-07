Von Azubibörse bis Fotoaktion im Rennporsche

Von: Veronika Macht

Die Auszubildenden sind ein Schwerpunkt beim Gewerbefest. Es soll eine Azubibörse geben (Symbolbild). © Franziska Gabbert/dpa

Beim Fest des Gewerbeverbands Finsing-Neuching erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Firmen können sich noch anmelden.

Finsing – Der BDS-Gewerbeverband Finsing-Neuching veranstaltet am Sonntag, 11. September, in den Gewerbegebieten Neufinsing und Lüßwiesen ein großes Gewerbefest. Unter dem Motto „Vielfalt neu entdecken“ präsentieren sich von 10 bis etwa 18 Uhr die dort ansässigen Unternehmen, aber weitere lokale Firmen der beiden Gemeinden. Ein Fokus soll dabei auf der Fachkräftegewinnung liegen.

Wie Vorsitzende Gertrud Eichinger berichtet, sind aktuell 35 Betriebe aus Handwerk, Handel, Produktion und Service an Bord. Wer mitmachen will, kann sich noch bis Freitag, 15. Juli, anmelden.

„Als einen Schwerpunkt des Tages möchten wir auf die Auszubildenden näher eingehen. Das Thema Fachkräfte ist das Hauptthema der Unternehmen an sich“, sagt Eichinger. Deshalb ist eine Azubibörse geplant. Interessierte können sich dort informieren, welcher Betrieb welche Ausbildungsplätze anbietet, welche Berufe überhaupt im Portfolio und welche Stellen eventuell sogar frei sind. Das gilt auch für Praktikumsstellen. All diese Informationen sollen ab dem 11. September auf der BDS-Webseite abrufbar sein, aber man kann sich auch beim Gewerbefest vor Ort informieren – „und gleich schon mal bei den Unternehmen vorbeischauen“. Ein entsprechendes Infoblatt wird der Gewerbeverband noch an die Finsinger Schule ausgeben für die Acht-, Neunt- und Zehntklässler, also genau die Zielgruppe für die Azubibörse.

Laut Eichinger ist etwa die Hälfte der Teilnehmer im Gewerbegebiet ansässig, die andere Hälfte baut dort einen Stand auf. Unternehmen, die am Gewerbefest nicht teilnehmen, stellen dafür ihre Flächen zur Verfügung. „Man merkt das nachbarschaftliche Aufeinanderzugehen“, freut sich Eichinger.

Selbstverständlich gehört auch ein buntes Rahmenprogramm zum Gewerbefest. Los geht’s um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück und Musik der Blaskapelle Finsing. Am Nachmittag spielt Klaus Rössl mit seiner Band Exxtra-Music live für die Besucher. Das kulinarische Angebot reicht von Kaffee und Kuchen über Steckerlfisch und Döner bis hin zu Cocktails und einer Gin-Bar. Eine Fotoaktion im Rennporsche, Kinderschminken, eine große Hüpfburg, Torwandschießen, Hufeisenwerfen und weitere Aktionen runden das Programm für die Kinder ab ab. Auch haben unter anderem THW, Wasserwacht Finsing, CarSharing-Union Markt Schwaben und die Unternehmerfrauen im Handwerk ihr Kommen zugesagt.

Den ganzen Tag über kann man auf Stempeljagd gehen: Wer sich bei allen Unternehmen, die vor Ort sind, einen Stempel holt, erhält bis zu fünf Lose für eine Tombola gratis. Die Gewinner daraus werden ab 16.30 Uhr im Zelt gezogen, der Hauptpreis ist ein Wochenende in der Therme Erding zu einem Wert von 1500 ThermenEuro und kommt von der VR-Bank Erding.

Einerseits, so Eichinger, will der Gewerbeverband nach den vergangenen zwei Corona-Jahren einfach ein schönes Fest feiern. Andererseits wolle man auch schauen, was die Unternehmer vor Ort brauchen – Stichwort Arbeitskräfte. Insgesamt solle es eine bunte Feier mit abwechslungsreichem Programm und bereichernden Begegnungen werden.

Alle Infos: www.bds-finsing-neuching.de.

