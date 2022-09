Gewerbevielfalt neu entdecken

Von: Veronika Macht

Zum großen Gewerbefest in den Gewerbegebieten Neufinsing und Lüßwiesen lädt der Gewerbeverband Finsing-Neuching am Sonntag, 11. September ein.

Neufinsing/Lüßwiesen – Die ganze Bandbreite der heimischen Unternehmen präsentiert sich auf dem großen Gewerbefest, das der BDS-Gewerbeverband Finsing-Neuching am Sonntag, 11. September, in den Gewerbegebieten Neufinsing und Lüßwiesen organisiert. Unter dem Motto „Vielfalt neu entdecken“ Von 10 bis circa 18 Uhr wartet auf Gäste und Aussteller ein Tag voller abwechslungsreicher Programmpunkte.

38 Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen Handwerk, Handel, Produktion und Service präsentieren sich und ihr Angebot. Dazu gibt es auch eine Azubi-Börse, bei der man erkunden kann, welche Firmen welche Berufe ausbilden. Für die Tombola haben viele Firmen attraktive Preise beigesteuert. Die beiden Hauptpreise zum Beispiel stiftet die VR-Bank Erding: je ein Wochenende in der Therme Erding mit allem Drumherum zu einem Wert von 1000 beziehungsweise 500 ThermenEuro. Die Gewinner werden am Ende der Veranstaltung ermittelt. Wer sich bei allen Unternehmen, die an diesem Tag vor Ort sind, einen Stempel holt, erhält Lose für die Tombola gratis.



Der Tag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück und Musik der Blaskapelle Finsing. Zentral in beiden Gewerbegebieten stehen Zelt und Bühne. Ab 15 Uhr spielt Klaus Rössl mit seiner Band Exxtra-Music. Gegen Hunger und Durst gibt es den ganzen Tag über verschiedene Angebote – von Hendl über Döner bis hin zu Kaffee, Kuchen und Eis..

Im Rahmenprogramm präsentieren sich zudem die ehrenamtlichen Organisationen Feuerwehr Finsing und Niederneuching, THW Markt Schwaben, Wasserwacht Finsing, CarSharing-Union Markt Schwaben und Unternehmerfrauen im Handwerk. Der traditionelle Kinderflohmarkt der Finsinger Elterninitiative zum Ferienausklang findet ebenfalls während des Festes statt. Unterstützung kommt zudem von etlichen Vereinen der beiden Gemeinden Finsing und Neuching. Das Rahmenprogramm runden Aktionen wie Fotos im Rennporsche, Kinderschminken, Hüpfburg, Hufeisenwerfen oder Klimmzug-Challenge ab.

Weitere Informationen und das ganze Programm stehen auf der Homepage des Gewerbeverbands auf www.bds-finsing-neuching.de/besucherinfo.