Theater bei den Goldachtalern Eicherloh: Wie viel ist der Opa wohl wert?

Von: Veronika Macht

Teilen

Bereits für den „verkauften Großvater“ ist die Eicherloher Theatertruppe mit (stehend, v. l.) Spielleiter Jakob Reiser, Sebastian Staudt, Bernadette Bachschneider, Sebastian Kollmannsberger, Veronika Fischer und Anton Kollmannsberger sowie (sitzend, v. l.) Luise Fischer, Hans Frantz, Sigi Käser und Stefan Zerndl. © Vroni Macht

Die Theatergruppe der Goldachtaler Eicherloh spielt die bäuerliche Komödie „Der verkaufte Großvater“.

Eicherloh – Ein Stück mit Historie hat sich die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Goldachtaler Eicherloh in diesem Jahr ausgesucht. „Der verkaufte Großvater“ heißt die bäuerliche Komödie in drei Akten von Anton Kamik, die ab 18. März auf der Bühne im Bürgerhaus Eicherloh zur Aufführung kommt.

Zweimal haben die Goldachtaler das Stück bereits gespielt, das ist aber schon etliche Jahrzehnte her, wie Jakob Reiser berichtet. Zuletzt habe man eher neue Stücke inszeniert, sagt Reiser, der seit 2013 Spielleiter in Eicherloh ist, und ergänzt: „,Der verkaufte Großvater‘ ist seit einiger Zeit mal wieder was Älteres.“ Gespielt wird die Originalfassung, das Stück stammt aus den 1930er Jahren. Seit Dezember wird geprobt.

Die Titelfigur spielt Hans Frantz, der zuletzt 2018 als „Pfannenflicker Sepp“ auf der Bühne stand und nach mehrjähriger Schauspiel-Abstinenz für die Rolle des Großvaters wieder dorthin zurückkehrt. Hintenrum hat der Rosshändler Haslinger (Stefan Zerndl) erfahren, dass der Kreithofer Großvater zwei Häuser besitzen soll. Von denen wissen nicht einmal sein Schwiegersohn (Sigi Käser) und sein Enkel Lois (Sebastian Kollmannsberger) etwas. Um an das Vermögen zu kommen, will der reiche Haslinger sogar seine Tochter Ev (Bernadette Bachschneider) mit dem „armen“ Lois verbandeln. Doch der Lois weigert sich entschieden, jemanden zu heiraten, den er überhaupt nicht kennt.

Da kauft der Haslinger kurzerhand dem verschuldeten Kreithofer den Großvater ab in der Hoffnung, dass der ihm die beiden Häuser vermacht. Der Alte durchschaut freilich das Spiel, nutzt nach Strich und Faden die Habgier des Haslingers aus, lässt sich von ihm und dessen Frau Nanni (Luise Fischer) verwöhnen und macht es sich schließlich zur Aufgabe, aus dem Lois und der Ev, die sich auf den ersten Blick ineinander verlieben, ein Paar zu machen.

Doch als ein Brief auftaucht, aus dem hervorgeht, dass der Großvater gar keine Häuser besitzt, schlägt die Stimmung schlagartig um. Ausgekocht, wie der Haslinger nun einmal ist, schafft er es allerdings, dass der Kreithofer den Großvater zurückkauft – mit Gewinn versteht sich. Doch hat er sich zu früh gefreut...

In weiteren Rollen zu sehen sind Veronika Fischer als Magd Zenz und Sebastian Staudt als Knecht Martl. Goldachtaler-Vorsitzender Anton Kollmannsberger fungiert als Souffleur, Anita Hetz und Anna Schnalke sind für die Maske zuständig. Den Bühnenbau hat in bekannter Manier der inzwischen 93-jährige Fritz Suttner mit seinem Team übernommen.

Vorverkauf

Karten für je zehn Euro gibt es am Sonntag, 5. und 12 März, jeweils von 18 bis 19 Uhr im Bürgerhaus. Zusätzliche Reservierung am 22. und 29. März jeweils von 18 bis 19 Uhr unter Tel. (0 81 23) 9 89 98 44.

Aufführungstermine

Samstag/Sonntag, 18./19. und 25./26. März, sowie Freitag/Samstag/Sonntag, 31. März/1./2. April. Beginn ist sonntags um 18 Uhr, an den anderen Tagen um 19.30 Uhr. Infos: www.goldachtaler.de.