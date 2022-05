Kann der Metzger Bürgermeister werden?

Von: Markus Ostermaier

„Der Wähler hat immer Recht“: Der Ratschlag seines neben ihm sitzenden PR-Beraters bringt den Bürgermeisterkandidaten Franz Krakauer (stehend, r.) im Eicherloher Theater ordentlich an seine Grenzen. Weitere Aufführungen am Wochenende © Markus Ostermaier

Die Goldachtaler Eicherloh holen derzeit ihr für 2020 geplantes Stück „Wählen Sie Franz Krakauer“ nach.

Eicherloh – Ein Theaterstück über einen neuen Bürgermeisterkandidaten mitten in der Kommunalwahl-Zeit – das war der ursprüngliche Plan des Heimat- und Volkstrachtenvereins Goldachtaler Eicherloh. Nur die Premiere von „Wählen Sie Franz Krakauer“ fand 2020 noch statt, ehe wegen Corona alle weiteren Aufführungen abgesagt wurden. Zwei Jahre später können die Vorstellungen im Bürgerhaus Eicherloh nun nachgeholt werden.

Das Premieren-Wochenende verlief durchaus erfolgreich, und das Publikum genoss das vergnügliche Theaterstück von Toni Lauerer in drei Akten sichtlich. Wie witzig und passend das Stück gerade zur Kommunalwahl gewesen wäre, zeigt allein der Blick auf die Namen der Rollen. Der in der Aufführung vielfach genannte amtierende Bürgermeister, der aber nicht auf der Bühne erscheint, trägt den Nachnamen Moser. Dass gemäß Spekulationen in den Zuschauerreihen der Haus- und Hofname von Finsings Bürgermeisters Max Kressirer anscheinend ebenfalls „Moser“ sei – freilich reiner Zufall.

Goldachtaler Eicherloh: Der Metzger ist sauer aufs Rathaus - und will selber kandidieren

Inhaltlich dreht sich im Theater alles um den kernigen und impulsiven Metzgermeister Franz Krakauer (Sigi Käser). Auf das Rathaus ist er sauer, weil sein Bauantrag abgelehnt wurde. Besagter Bürgermeister sei nur der Moser geworden, „weil sich kein Blöderer gefunden hat“. Unterstützung in seiner Kritik findet er bei Landwirt Karl Bleicher (Stefan Zerndl), der den Metzger schließlich in seiner Idee der Bürgermeisterkandidatur in der neuen „Partei für Vernunft und Charakter“ (Abkürzung: PVC) unterstützt.

Viele trauen Krakauer das Amt jedoch nicht wirklich zu – allen voran seine Frau Frieda (Margit Rüdiger). Es ist herrlich anzusehen, wie sie an der Entscheidung ihres Mannes immer wieder verzweifelt. Eine Schau ist auch Sebastian Staudt als strukturierter, gewiefter PR-Fachmann Knut Stenken. Der Mann preußischer Herkunft will dem Kandidaten zum Wahlerfolg verhelfen und berät ihn entsprechend.

Eines seiner Mittel ist eine Probe-Wahlversammlung getreu dem Motto „Der Wähler hat immer Recht, ein guter Kandidat widerspricht nicht“. Ein überaus amüsanter Anblick, wie der Metzger dort ins Schwitzen kommt und seine Toleranz sowie Geduld ordentlich auf die Probe gestellt werden.

Goldachtaler Eicherloh: Weitere Aufführungen am Wochenende, 14./15. Mai

Für viele Lacher sorgt zudem Sebastian Kollmannsberger als begriffsstutziger, andauernd essender Metzgereimitarbeiter. In weiteren Rollen zu sehen sind Bernadette Bachschneider als Verkäuferin Traudl, Tobias Mayr als Metzgerssohn Franzl und Julia Käsmeier als seine Freundin Karin, Anton Schnalke als listiger Bäckermeister Otto Weckerl sowie Luise Fischer als ungeduldige Rentnerin. Alle waren bereits 2020 als Rollenbesetzungen geplant. Als Spielleiter agiert Jakob Reiser.

Ob Franz Krakauer letztendlich wirklich zur Wahl antritt und sich noch zum vertrauenswürdigen Kandidaten entwickelt, erfährt man noch am kommenden Wochenende bei weiteren Aufführungen der Goldachtaler. Karten für neun Euro gibt es jedoch nur noch für die Vorstellungen am Samstag- und Sonntagabend, 14. und 15. Mai. Beginn ist um 19.30 beziehungsweise 18 Uhr. Infos: www.goldachtaler.de/theater.html.

