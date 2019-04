„Historischer Tag“ für die Landkreis-Grünen

Für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Engagement im Heimatort: In der Gründungsversammlung des Grünen-Ortsverbands von Finsing umrissen das neu gewählte Sprecher-Duo Andrea Struck und Hans Jörg Stietzel sowie Beisitzerin Annett Burgarth ihre Ziele.

Eicherloh/Finsing – Die Kreistags-Fraktionschefin der Grünen, Helga Stieglmeier, sprach von einem „historischen Tag“ und meinte, dass man auch in Finsing für die Wählerinnen und Wähler ein grünes Angebot brauche und dafür die richtigen Leute habe.

Die 40-jährige Struck ist Gemeinderätin in Finsing, selbstständige Handwerksmeisterin, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Im gemeinschaftlichen Miteinander möchte die Finsinger Kommunalpolitikerin grüne Ideen umsetzen und die Gemeinde ein „bisserl bunter“ machen. Die nachfolgenden Generationen sollen ihr zufolge in einer intakten Umwelt aufwachsen können.

Die 35-jährige Burgarth ist Produktmanagerin in Elternzeit, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie arbeite bei Projekten in der Gemeinde mit, setze sich für Jugendangebote, in der Flüchtlingsarbeit und beim Tierschutz ein, sagte sie.

Der 69-jährige Stietzel ist Diplomingenieur der Elektrotechnik, verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Berufserfahrung bringe er ehrenamtlich bei den Repair-Cafés in Erding und Finsing ein. Die Plastikvermeidung und das Eindämmen der Wegwerfgesellschaft sind für ihn wichtige Themen.

„Es braucht Menschen, die anpacken“, sagte Johannes Becher, 30-jähriger Landtagsabgeordneter, der zur Verbandsgründung nach Eicherloh gekommen war und sich seit seiner Jugend politisch engagiert: „Man kann vor Ort wahnsinnig viel bewegen“, betonte er und verwies auf die jüngste Entwicklung zum Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“, dessen Inhalte im Gesetzentwurf übernommen werden sollen. Becher kommentierte: „Das ist Demokratie. Ihr seid’s Teil von diesem großen Erfolg.“

Die Grünen sind im Aufwind und im Landkreis bald mit sieben Ortsverbänden vertreten: Erding, Dorfen, Forstern/Pastetten, Isen, Finsing, Wartenberg und Wörth. Die Wartenberger Gründungsversammlung findet am 17. April statt, in Wörth sei sie für den Frühsommer geplant, kündigte Grünen-Sprecherin Stieglmeier an.

Am Montag, 15. April, findet der erste Ideenstammtisch der Finsinger Grünen statt. Herzlich eingeladen sind alle, die sich mit Ideen, Fragen oder Anregungen in die Arbeit des neuen Ortsverbands einbringen möchten. VRONI VOGEL