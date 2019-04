Grünen-Boom erreicht Finsing

Der grüne Aufschwung macht sich auch in Finsing bemerkbar. Am morgigen Donnerstag wird dort ein Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegründet.

Finsing – An der Spitze werden voraussichtlich Gemeinderätin Andrea Struck, Hans-Jörg Stietzel und Annett Burgarth stehen.

Seit einiger Zeit werden die Interessen der Grünen in Finsing durch das Grüne Wählerforum vertreten, einer Kooperation gemeinsam mit der SPD. Sprecher ist Thomas Ziehl. Im Gemeinderat vertritt Struck neben SPD-Vorsitzender Gertrud Eichinger als „grüner Teil“ die Interessen der Partei. Durch die Gründung des Grünen-Ortsverbands am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr im Gasthof Faltermaier in Eicherloh, soll sich am Wählerforum jedoch nichts verändern, wie Ziehl und Struck im Gespräch mit der Heimatzeitung betonen. Die Einrichtungen sollen nebeneinander bestehen. „Das soll eher Kooperation als Konkurrenz werden“, betont Struck, die wie Ziehl bereits Grünen-Mitglied ist.

Man habe sich bereits gemeinsam an einen Tisch gesetzt und sei sich einig gewesen, dass die Gründung eines Grünen-Ortsverbands durchaus sinnvoll sei, allerdings nicht alle der Partei beitreten müssten. „Wir werden konstruktiv zusammenarbeiten. Es schließt sich auch nicht aus, in beidem vertreten zu sein“, erklärt Struck. Sie selbst ist seit fünf Jahren Mitglied der Grünen, engagiert sich für das Grüne Wählerforum im Gemeinderat und wird, voraussichtlich, an der Seite von Hans-Jörg Stietzel und Annett Burgarth den neu gegründeten Ortsverband leiten. „Im Prinzip ändert sich nichts großartig. Es lohnt sich einfach, Werbung für die grüne Politik zu machen. Durch den Ortsverband wird das nochmal eindeutiger und klarer definiert“, erklärt sie.

Die schnell ansteigenden Mitgliederzahlen der Grünen führt sie auf die Aktualität der Probleme zurück, die die Partei angehen möchte. „Jetzt werden die Themen brisant. Es fällt zum Beispiel auf, dass die Bienen weg sind. Die Menschen realisieren, dass etwas getan werden muss“, sagt sie und ergänzt: „Sie merken, dass nicht mehr viel Zeit bleibt.“

Nach der Gründung des Ortsverbands möchte Struck Schritt für Schritt „schauen, wo es hingeht“. Wie auch das Grüne Wählerforum, möchte sie einen regelmäßigen Ideenstammtisch des Ortsverbands für alle interessierten Bürger organisieren. Sie und Ziehl sind sich einig, dass es viele gemeinsame Projekte von Grünen und Wählerforum geben wird. So soll bereits im Mai der Umweltaktionstag von beiden organisiert werden – in diesem Jahr zum Thema Verkehr. „Es gibt viele Themenüberschneidungen, deshalb bietet sich die Zusammenarbeit an“, erklärt Ziehl. Und Struck ergänzt: „Wir sind gefühlt eins.“

JULIA ADAM