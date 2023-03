Fruchtbare Ideen zur Finsinger Natur

Teilen

Über die Natur in Finsing sprach Umweltreferent Bernhard Faschinger (r.) beim Auftakt des neuen Formats „Grüne im Gespräch“. © Grüne Finsing

Auftakt für neues Format „Grüne im Gespräch“: Finsings Umweltreferent Faschinger spricht über Aktuelles und künftige Projekte.

Eicherloh – „Wie viel Natur brauchen wir in unserer Gemeinde?“ Mit dieser Frage befasste sich der Ortsverband Finsing von Bündnis 90/Die Grünen bei einer Veranstaltung beim Gasthof Faltermaier in Eicherloh. Es war zugleich der Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe „Grüne im Gespräch“ des Ortsverbands.

Die etwa 20 Gäste hatten zu Beginn die Gelegenheit, sich über die beiden Fragen „Was verstehst du unter Natur?“ und „Wofür brauchst du Natur?“ in Zwiegesprächen auszutauschen. „So kam es gleich zu Beginn zu lebhaften Gesprächen und einer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema“, berichtet Thomas Ziehl aus dem Ortsvorstand in einer Pressemitteilung.

Nach dieser Einstimmung erläuterte der Finsinger Umweltreferent Bernhard Faschinger den aktuellen Stand seiner Arbeit und bot einen Ausblick auf zukünftige Projekte. So wurden jüngst die gemeindlichen Flächen in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde besichtigt und die dazugehörigen Ökodatenblätter überarbeitet (wir berichteten). Bei der Sichtung der Grundstücke habe es interessante Beobachtungen gegeben, etwa eine ökologisch sehr wertvolle Fläche im Gewerbegebiet und deutliche sichtbare Unterschiede in der Artenvielfalt, je nachdem wie intensiv die Flächen genutzt werden.

Blühflächen als Nahrung für Insekten würden in diesem Zusammenhang immer wichtiger. „Leider“, so die Grünen weiter, habe sich bisher keiner der Pächter bereit erklärt, auf den gepachteten Grundflächen „auch nur einen kleinen Teil in eine Blühfläche zu verwandeln“. So habe Faschinger selbst eine Fläche gepachtet, um dort zu beobachten, wie sich diese im Laufe der Jahre entwickelt. Es stünden in der Gemeinde auch einige kleinere Flächen zur Verfügung, die mit einem guten Pflegekonzept von engagierten Bürgern oder Vereinen ökologisch aufgewertet werden könnten.

Ein weiteres Herzensprojekt des Umweltreferenten sei die Rettung der Mooskiefer, einer der seltensten heimischen Baumarten. Dafür sollen die vorhandenen letzten Mooskiefern vermehrt und an geeigneten Standorten eingepflanzt werden.

Auch die folgende Frage- und Diskussionsrunde sei lebendig und konstruktiv gewesen. Als Beispiele für Anregungen sind eine mögliche Kooperation mit den Kindergärten und der Schule zu nennen, um so schon den Nachwuchs an das Thema heranzuführen, oder auch wie man einfach Jungpflanzen von Mooskiefern heranziehen könnte.

Auch gab es viele Vorschläge, wie schon kleine und auch kostengünstige Maßnahmen sehr viel erreichen können. Hilfreich seien hier auch die kompetenten Beiträge von Sascha Alexander vom Bund Naturschutz Erding gewesen. Einig waren sich die Anwesenden laut Ziehl, dass es wichtig sei, bei allen Maßnahmen gut zu kommunizieren und so die Bürger mitzunehmen.

Alles in allem sei es ein sehr gelungener Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Grüne im Gespräch“ des Ortsverbands gewesen. Dementsprechend zufrieden war der Vorstand, vertreten durch Annett Burgarth und Ziehl. Mit diesem Format wollen die Finsinger Grünen den Austausch zu verschiedenen Themen ermöglichen, unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen zusammenbringen. Die Veranstaltungen sollen im Abstand von etwa zwei Monaten stattfinden. Mögliche nächste Themen sind „Bürgerenergie in Finsing“ und „Bürgerräte – Chance für die Demokratie?“. red