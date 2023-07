Startschuss für die Schulerweiterung in Finsing

Von: Veronika Macht

Es kann losgehen: Die Arbeiten für die Erweiterung des Westtrakts der Grund- und Mittelschule Finsing sind gestartet. © Vroni Macht

Mehr Klassenzimmer und eine große Mensa: Die Arbeiten für die Erweiterung der Grund- und Mittelschule Finsing haben begonnen.

Finsing – Die Bagger für die Erweiterung des Westtrakts der Grund- und Mittelschule Finsing sind angerollt. Die Arbeiten haben begonnen – knapp eine Woche früher als geplant. „Die Baustraße ist fertig, eigentlich hätte die Maßnahme erst am 31. Juli beginnen sollen, aber sie haben heute angefangen, weil die Firma diese Woche noch Zeit hat“, berichtete Bürgermeister Max Kressirer (WGE) am Dienstag in der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands.

Es ist die größte Einzelbaumaßnahme in der Gemeinde und auch für den Schulverband: 12,3 Millionen Euro Gesamtkosten sind für die Erweiterung veranschlagt. „Und wir hoffen, dass wir dort landen werden“, sagte Kressirer. 50 Prozent der Arbeiten seien schon ausgeschrieben, man liege derzeit 250 000 Euro unter der Schätzung. 7,6 Millionen Euro erwartet die Kommune an Förderung, außerdem 270 000 Euro als KfW-Zuschuss für nachhaltiges Bauen.

Einen Spatenstich gibt es für die Erweiterung nicht. Dafür ist am 20. September eine Grundsteinlegung geplant, um den Beginn zu feiern. Wie berichtet, entstehen zehn neue Klassenzimmer, dazu vier dazwischenliegende Differenzierungs- und drei Fachräume. Außerdem wird eine 262 Quadratmeter große Mensa gebaut. „Das ist fast ein Drittel dessen, was wir im Moment dastehen haben“, erklärte Kressirer. Er zeigte sich stolz auf die Finsinger Grund- und Mittelschule – besonders wenn man die Einrichtungen der umliegenden Gemeinden betrachte, von denen etliche abgerissen und neu gebaut werden müssten. Mit Blick darauf, was für diese Neubauten fällig werde, relativiere sich auch die Summe von 12,3 Millionen Euro. Kressirer betonte, er sei sehr froh und dankbar, „dass auch unsere Vorgänger immer wieder was an dem Gebäude gemacht haben. So können wir von unserer Schule sagen: Die bleibt stehen.“

Auch energetisch sei die Schulanlage auf dem neuesten Stand. Kressirer hofft aber, dass nach Abschluss dieser Maßnahme (geplant für 2025) „vielleicht für einige Jahre nichts mehr gemacht werden muss“. Immerhin habe man fast jedes Jahr, seit er Bürgermeister ist, ins Gebäude investiert. Wobei eine größere Operation noch anstehe: Auch der Lehrerbereich soll umgebaut werden – für eine Million Euro. Das ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage derzeit aber nicht umsetzbar.