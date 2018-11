Zwei Einbrüche, zwei Tresore gestohlen

Einbrecher waren am Mittwoch im südlichen Landkreis unterwegs: Sie stiegen in zwei Häuser in Finsing und Moosinning ein.

Finsing/Moosinning –Die Erdinger Polizei berichtet, dass ein 56-jähriger Hausbesitzer am Mittwoch, 31. Oktober, gegen 16 Uhr nach Hause kam. Da musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter seine zweitägige Abwesenheit genutzt hatten, um gewaltsam in das Anwesen am Lindenweg in Finsing einzudringen. Mittels Werkzeug wurden ein Fenster aufgehebelt und die Räume durchsucht. Entwendet wurde ein Möbeltresor mit diversen Dokumenten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Ähnlich erging es einem Ehepaar aus Moosinning, als es am selben Tag gegen 17 Uhr für zwei Stunden ihr Haus an der Andreas-Kaiser-Straße verlassen hatte. In diesem Fall brachen der oder die Täter die Terrassentür zum Anwesen auf und verschafften sich Zutritt zu der Doppelhaushälfte. Es wurden Schmuck und ebenfalls ein Möbeltresor entwendet. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich, der Sachschaden an der Terrassentür wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Erding hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.