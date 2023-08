Hans Maier feiert 90. Geburtstag: Eine große Persönlichkeit der Gemeinde Finsing

Seniorchef der Autohäuser

Sein Alter sieht man ihm wahrlich nicht an: Hans Maier aus Neufinsing feierte seinen 90. Geburtstag.

Neufinsing/Oberneuching – Bei bewundernswerter Gesundheit und Fitness feierte der Neufinsinger Hans Maier seinen 90. Geburtstag im Neuwirt in Oberneuching. Sein hohes Alter sieht man ihm keineswegs an, und auch heute noch arbeitet er fleißig in seinen Autohäusern mit. Tochter Marianne Kressirer verrät ein weiteres Geheimnis für seine Fitness: „Mein Vater ist unglaublich wissbegierig, hält sich stets auf dem Laufenden.“ Mit dem neuesten Smartphone versendet der 90-Jährige auch fleißig WhatsApp-Nachrichten.

Auf die Welt gekommen ist Hans Maier am 21. August 1933 in München, aufgewachsen ist der Jubilar aber an der Erdinger Straße in Neufinsing. Sein Vater Karl betrieb dort eine Werkstatt, und so war der berufliche Weg für Hans Maier schnell klar. Nach dem Schulbesuch in schwierigen Kriegszeiten absolvierte er im elterlichen Betrieb eine Kfz-Ausbildung und stieg bald mit seinem Bruder Karl jun. dort ein. Einige Jahre hieß der Betrieb „Karl Maier und Söhne“, ehe sich der heute 90-Jährige im Jahr 1963 mit seinem Autohaus Hans Maier selbstständig machte.

Zunächst gab es dort Fabrikate der Marke NSU, später kamen Audi und VW hinzu. Das Autohaus vergrößerte sich im Laufe der Jahre immer weiter, und 2000 machte man in Erding eine zweite Filiale auf. Heute gibt es in beiden Häusern für die Kunden Handel und Vollservice rund um die Pkw, freilich sind mittlerweile auch E-Autos im Sortiment.

Sein privates Glück fand der Jubilar mit seiner Frau Marianne, im Jahr 1962 läuteten die Hochzeitsglocken. Die Gattin half in den Autohäusern mit, wird von Tochter Marianne als „Motor“ des Ganzen beschrieben. Das Ehepaar freute sich über drei Kinder, neben Tochter Marianne auch die Söhne Andreas und Hans jun. Mittlerweile gibt es fünf Enkel, und bis zum ersten Urenkel dauert es nicht mehr lange. 2021 ist Gattin und Autohaus-Seniorchefin Marianne Maier verstorben.

Die große Leidenschaft des Geburtstagskinds war stets das Motorradfahren. Er absolvierte viele Rennen auf Gras- und Sandbahnen und fuhr mit mehr als 70 Jahren noch beim Donaurennen mit. Seine Rennbegeisterung steckte auch die Familie an, sein Neffe Karl Maier wurde sogar viermal Weltmeister.

Auch in vielen Finsinger Vereinen ist der heute 90-Jährige mit dabei, unter anderem beim Schützenverein Grüne Eiche oder den Fußballern.

An seinem Geburtstag gab es eine schöne Feier mit der Verwandtschaft und vielen Freunden. Auch Bürgermeister Max Kressirer schaute gerne vorbei und lobte das Geburtstagskind: „Hans Maier ist eine große Persönlichkeit für unsere Gemeinde.“ Durch seinen Betrieb habe er nicht nur viele Arbeitskräfte geschaffen, sondern die Kommune auch weitläufig bekannt gemacht.

Als langjähriger CSU-Gemeinderat habe sich der heute 90-Jährige zudem immens um Finsing verdient gemacht. Das Geschenk im Namen der Gemeinde habe er sich damit redlich verdient, zudem überreichte Landrat Martin Bayerstorfer Glückwünsche und ein Präsent vom Landkreis.

Als „gute Seele der Autohäuser“ bleibt Hans Maier sicherlich auch noch einige Jahre aktiv, er schaut praktisch jeden Tag vorbei und informiert sich stets über die neuesten Modelle. Zurücklehnen und alleine auf der Couch sitzen, das gibt es im Leben von Hans Maier trotz seines mittlerweile hohen Alters nicht.