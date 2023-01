In Eicherloh „geht einiges, was anderswo nicht funktioniert“

Von: Friedbert Holz

Teilen

Zum Neujahrsempfang im Bürgerhaus Eicherloh begrüßte Regina Haßelbeck (stehend) die Pfarrgemeinde. © Friedbert Holz

Lob für die Pfarrgemeinde Eicherloh gab‘s beim Neujahrsempfang. Sorge bereitet den Gläubigen indes die nach wie vor dünne Personaldecke.

Eicherloh – „Der Eicherloher Sonntag ist der Mittwoch.“ Diese scheinbar neue Zeitrechnung, von Diakon Thomas Zaminer beim Neujahrsempfang am Dreikönigstag im Bürgerhaus formuliert, ist für die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde indes nicht neu. Schließlich zwingt die dünne Personaldecke die Pfarrei dort schon seit einiger Zeit dazu, dann Gottesdienste zu feiern, wenn auch ein Geistlicher vor Ort sein kann. Diese generelle Misere hielt die Pfarrgemeinde aber nicht davon ab, nach einer Messe in der Kirche den Jahresbeginn bei Weißwürsten, Getränken und guter Laune zu feiern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Schon im Gottesdienst, der von Zaminer zusammen mit Pfarrvikar Pater Dariusz Parzych zelebriert wurde, hatte der Diakon in seiner kurzen Predigt auf die Wertigkeit einer Reise zu Christus hingewiesen. Dabei stellte er den Gläubigen die Frage, was die Heiligen Drei Könige mit Fußball verbinde. „Nichts“, gab er der erstaunten Kirchengemeinde zu verstehen, „aber in etwa jene Strecke, die heute ein Fan zurücklegt, um von München aus ein Match in Barcelona sehen zu können, haben einst diese Drei aus dem Morgenland auf sich genommen. Sie reisten auf Kamelen, nicht im Flugzeug. Aber sie hatten ebenfalls ein wichtiges Ziel: Sie wollten den neuen König in Bethlehem sehen.“

Ihre jugendlichen Stellvertreter heute, die Sternsinger aus Eicherloh, waren ebenfalls fleißig von Haus zu Haus unterwegs und hatten dabei 1303 Euro gesammelt. „Das ist ein weiterer Beweis für die Spendenfreudigkeit unserer Gemeinde, damit liegen wir im Pfarrverband ganz vorne“, freute sich Diakon Zaminer. „Überhaupt geht hier am Ort einiges, was anderswo nicht funktioniert“, lobte er die im Bürgerhaus Versammelten, und er rief nochmals zu einer Gabe für den scheidenden Pfarrvikar Thomas Belitzer auf.

Regina Haßelbeck, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, hatte mit einigen Helfern bereits Speis’ und Trank für den anschließenden Empfang vorbereitet. Neben einem Dia-Vortrag mit Bildern aus den vergangenen zwei Corona-Jahren rief sie einige wichtige Jahrestermine nochmals auf: etwa am 9. April den Osterbrunnen, die Erstkommunion am 21. Mai in Eichenried, das Kirchenpatrozinium am 15. August oder das Kirchweihfest am 15. Oktober. Und sie dankte allen, die im Ehrenamt viel für die Gemeinde geleistet hätten.

In diesen Dank stimmte im Anschluss auch Otto Isemann mit ein. Der Vorsitzende der Kirchenverwaltung hatte wieder genau Statistik geführt über Messen, Kirchenbesucher sowie andere Veranstaltungen und lobte dabei sowohl den Organisten als auch die Friedhofspfleger.