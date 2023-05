Variable Wohnformen für jede Lebensphase

Von: Veronika Vogel

Zum Thema „Wohnen in unserer Gemeinde – Heute und Morgen“ hatte die Wählergruppe Eicherloh-Fisingermoos eingeladen. Gemeinderätin Martina Kollmannsberger (stehend) hielt den Vortrag. © Vroni Vogel

Junge Bauwillige sollten schon jetzt ans Alter denken – das zeigte ein Infoabend der Wählergruppe Eicherloh.

Eicherloh – „Wohnen in unserer Gemeinde – Heute und Morgen“: Immens gestiegene Grundstücks- und Baukosten, Wohnraummangel, große Preissteigerungen in der Baubranche und die derzeitige Zinsentwicklung – das Thema der gut besuchten Informationsveranstaltung, zu der die Wählergruppe Eicherloh-Finsingermoos (WGE) ins Eicherloher Bürgerhaus eingeladen hatte, war am Puls der Zeit. Auch viele junge Leute waren anwesend.

Eine zentrale Fragestellung lautete: Welche Wege zum Eigenheim und zu bezahlbarem Wohnraum gibt es in wirtschaftlich angespannten Zeiten? In ihrem kenntnisreichen Vortrag beleuchtete WGE-Gemeinderätin Martina Kollmannsberger verschiedene Schwerpunkte, darunter die Möglichkeit des Erbbaurechts, um ein erschwingliches Grundstück zu bekommen – mit Vor- und Nachteilen. Ein Finanzierungsbeispiel für ein Standard-Einfamilienhaus mit Baukosten von 830 000 Euro, das die Referentin und Bankfachwirtin vorstellte, verdeutlichte die allgemeine Kostenproblematik. „Die Baulandpreise müssen runter“, meinte ein Zuhörer.

Kollmannsberger ging auch auf neue Siedlungsformen im Landkreis mit relativ dichter Bebauung und „einer bunten Mischung“ aus Geschosswohnungsbau, Doppelhaushälften, Bungalows und Einfamilienhäusern ein. „Was können wir uns alle vorstellen?“, welche Bauformen würden bevorzugt, fragte sie in die Runde, und wies darauf hin, dass in einem Bebauungsplan sehr viele Vorgaben möglich seien, und stellte eine weitere Frage: „Was wünschen sich die jungen Leute?“ Ein Zuhörer sah in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung eine gute Möglichkeit. Auch Bürgermeister Max Kressirer (WGE) appellierte mit Blick auf zukunftsfähige Siedlungsgebiete an die junge Zuhörerschaft, „zu signalisieren, wo es für euch hingeht“. Dabei bot er den Dialog an. „Wohnen und Bauen hat was mit Lebensentwürfen zu tun“, gab Architekt Markus Heilmaier zu bedenken und riet den Jungen, sich in Gremien zu engagieren, in denen Entscheidungen darüber getroffen werden.

Außerdem solle man sich als Bauwilliger gut überlegen, was man wirklich brauche: „Brauchen wir alles, was uns suggeriert wird?“, hinterfragte Heilmaier. Bei der Planung seien räumliche Flexibilität und Barrierefreiheit wichtige Gesichtspunkte, um „dem Denken in Lebensphasen“ Rechnung zu tragen. Der Architekt verwies auf variable Wohnformen und Mehrgenerationenhäuser, wie sie beispielsweise auf dem Klosteranger in Weyarn verwirklicht worden sind. Kollmannsberger ermutigte die Bürger, sich dem Thema Bauen und Wohnen aus verschiedenen Perspektiven anzunähern, „auch mal ganz anders zu denken“.

Bei der Vorbereitung habe sie festgestellt, „wie vielschichtig die Thematik ist“, so Kollmannsberger. Abschließend meinte die Gemeinderätin: „Wir hoffen, dass es informativ war.“ Die Zuhörerschaft konnte dank der gut vorbereiteten Veranstaltung Ideen und Anregungen mit nach Hause nehmen.