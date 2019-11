2490 Euro fürs Leserhilfswerk

Die JFG Speichersee spendet 2490 Euro an Licht in die Herzen, Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Dabei handelt es sich um den Erlös des ersten Sponsorenlaufs, der ein großer Erfolg war.

Finsing – Bei der JFG Speichersee wird an sich Fußball gespielt. Ihre Kondition stellten die Kicker, aber auch viele andere Sportler im Sommer in den Dienst am Nächsten. Die JFG veranstalte erstmals einen Sponsorenlauf. Der Erlös war für das Leserhilfswerk Licht in die Herzen bestimmt. Der Erdinger/Dorfener Anzeiger hilft damit seit 2007 unverschuldet in Not geratenen Bürgern im Landkreis Erding.

Nun steht das Ergebnis fest, und JFG-Vorsitzender Claus Tebart sowie Kassierin Marina Urban präsentierten stolz einen Scheck über 2490 Euro.

„Der Sponsorenlauf kam bei Beteiligten wie Zuschauern sehr gut an. Wir haben schon Nachfragen erhalten, ob wir das wieder machen“, berichtet Tebart. Und das ist in der Tat geplant.

Er sei „unglaublich stolz darauf, dass so viele mitgemacht haben – gerade auch aus den Reihen der Fußball-Herren aus Neuching und Finsing“. Tebart dankte allen Sponsoren aus den beiden Orten. „Die Unterstützung aus den Firmen unserer Gemeinden für unsere Jugend ist beispielhaft“, lobte der JFG-Chef. Es sei schön, als nicht so großer Verein dazu beitragen zu können, Menschen in Not zu helfen. Die Redaktion bedankt sich für die tolle Spende, die wieder ein Licht in den Herzen sei. ham