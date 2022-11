Ein Unterschlupf für die Neufinsinger Waldfüchse

Von: Veronika Macht

Die Schlüssel für den Wagen der Waldfüchse, der am Saurüssel beim Friedhof in Neufinsing steht, hat Bürgermeister Max Kressirer offiziell übergeben. Für die Kinder gab’s zur Feier des Tages Kuchen und Kinderpunsch. Täglich draußen unterwegs Immer mehr Naturkindergärten © Vroni Macht

Die Naturkindergartengruppe am Sauriaßl in Neufinsing wurde eröffnet. Damit geht ein langgehegter Wunsch vieler Eltern in Erfüllung.

Neufinsing – Die Waldfüchse haben ihren Bauwagen bezogen: Die Unterkunft für die Naturgruppe vom Neufinsinger Kinderland Sankt Georg steht seit kurzem, am Mittwoch fand die offizielle Schlüsselübergabe statt. Dabei durften die Kinder ihr neues Domizil zum ersten Mal auch von innen begutachten.

Von außen hatten die Mädchen und Buben schon neugirig durch die Fenster in den großen Holzwagen gelugt, verriet Erzieherin Regine Meder. Gemeinsam mit Kinderpflegerin Louisa Handorf ist sie für die Betreuung der Naturgruppe zuständig, die dem Kinderland Sankt Georg angegliedert ist.

Aktuell sind es sieben Kinder, die zu den Waldfüchsen gehören und sich täglich in der Natur aufhalten. Dies erfordert nach Auskunft des Trägers, der Kinderland Plus gGmbH mit Sitz in Poing, „ein hohes Maß an gegenseitiger Unterstützung auf natürlichem Weg“: Sich gegenseitig den Hügel hoch helfen oder mit vereinten Kräften Stämme heranschaffen, um ein Lager zu bauen – das alles brauche Partner und Hilfe von anderen.

Die kleinere Gruppengröße und die täglichen Rituale im Waldkindergarten wie ein gemeinsamer Morgen- und Abschlusskreis mit Liedern wie „Hörst du die Regenwürmer husten?“, ein gemeinsames Frühstück, Kinderkonferenzen und mehr förderten zudem den Gemeinschaftssinn.

„Ich bin sehr froh, dass wir das doch so schnell umsetzen konnten, und die Gruppe jetzt einen Unterschlupf hat“, freute sich Bürgermeister Max Kressirer. Der Wunsch nach einem Waldkindergarten ist in Finsing, insbesondere von Seiten der Eltern, in der Vergangenheit immer wieder aufgetaucht. Auch im Gemeinderat wurde mehrfach darüber diskutiert. Richtig konkret wurden die Überlegungen schließlich vor einem Jahr, als das Gremium einstimmig beschloss, eine Naturgruppe am Sauriaßl in Neufinsing, dem Waldstück angrenzend an den Friedhof, zu schaffen.

Vorige Woche wurde der Bauwagen geliefert und aufgestellt. Zwar nicht ganz pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres, aber die Mädchen und Buben haben in dieser Zeit im Kinderland Sankt Georg Unterschlupf gefunden, wenn das Wetter einmal nicht ganz so gepasst hat.

Grundsätzlich aber werden die Kinder im Waldkindergarten täglich mit der Natur konfrontiert. Der direkt angrenzende Sauriaßl ist dafür geradezu ideal. „Das lässt die Kinder sich spüren und ab und zu an ihre Grenzen kommen. Nur wenn ich mich selbst spüre und wahrnehme, kann ich auch die anderen wahrnehmen. Diese Grundvoraussetzung für soziales Verhalten und Lernen fördert der Wald auf ganz natürliche Weise“, beschreibt das Kinderland das Konzept auf seiner Homepage.

Rund 130 000 Euro hat der Bauwagen aus Holz die Gemeinde gekostet. Wobei es sich freilich um keinen Bauwagen im traditionellen Sinn handelt, sondern eher um eine kleine Holzhütte mit Garderobe, Sitzbänken und Tischen, Elektroheizung und kleiner Kochmöglichkeit. Toiletten befinden sich im Außenbereich.

Noch nicht in diesen Kosten inbegriffen sind die Leitungen für Strom und Wasser, sie müssen noch verlegt werden. Diese Arbeiten wird der gemeindliche Bauhof übernehmen, erklärte Kressirer, als er am Mittwoch die Schlüssel für den Wagen an die Vertreterinnen des Kinderlands überreichte. Unter anderem gekommen waren die Sankt-Georg-Leiterinnen Jennifer Bayer-Maier und Sophie Wachinger sowie Eva Harmat von der Geschäftsführung des Kinderlands.

Das verfügt als Träger über viel Erfahrung in Sachen Naturpädagogik. Auch wenn die Waldfüchse kein eigenständiger Kindergarten sind, sondern lediglich eine angegliederte Gruppe, so ist sie doch inzwischen die vierte derartige Einrichtung im Landkreis Erding. Weitere sind die Holzlandwichtel in Schröding, die Erdinger Mooswichtel im Itzlinger Forst und die Moosinninger Baumwichtel, die in direkter Nachbarschaft dazu erst vor drei Wochen offiziell an den Start gegangen sind (wir berichteten).

Die Neufinsinger Waldfüchse jedenfalls sind begeistert von ihrer neuen Bleibe. Und sind die fehlenden Leitungen erst verlegt, wird’s innen richtig gemütlich – und auch knackig kalte Tage mit viel Schnee sind dann kein Problem mehr.

