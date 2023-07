Kirchenjubiläum: Mariä Himmelfahrt in Eicherloh wird 65

Von Veronika Vogel schließen

Geschichte einer Kirche: Mariä Himmelfahrt in Eicherloh wurde 1958 mit viel Eigenleistung erbaut. Ein großes Jubiläumsfest ist für 30. Juli geplant.

Eicherloh – Jubiläumsfreude und bange Hoffnung: Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Eicherloh feiert am Sonntag, 30. Juli, 65-jähriges Bestehen. Angesichts des Personalmangels im kirchlichen Bereich treibt die Gläubigen die Sorge um, dass der Bestand des Gotteshauses gefährdet sein könnte.

Die Eicherloher Kirche ist im dörflichen Leben fest verwurzelt. Taufen und Hochzeiten werden hier gefeiert und bei Beerdigungen Abschied genommen. Die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat engagieren sich seit vielen Jahren für Mariä Himmelfahrt. „Wir wünschen uns, dass die Kirche offen bleibt“, sagte die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Petra Kressirer bei einem Termin vor Ort und sprach damit vielen Gläubigen aus dem Herzen.

Man hoffe, dass wenigstens die Mittwochsgottesdienste erhalten bleiben, sagte Kressirer. Und nach Möglichkeit sollte auch bei einem fünften Sonntag im Monat wie bisher eine Messe abgehalten werden.

Am Festsonntag, 30. Juli hält Dekan Michael Bayer um 10.30 Uhr die Messe. Anschließend wird das Jubiläum je nach Wetter am oder im Bürgerhaus mit einer kleinen Feier gewürdigt. Zudem ist dort eine Fotoausstellung zu sehen. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

+ Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung hoffen auf eine Zukunft für Gottesdienste in der Eicherloher Kirche trotz Personalmangels (v. l.): Sigmar Arlt, Christian Söhl, Adi Kurzmeier, Manfred Weiß, Petra Kressirer, Hans Laurent und Otto Isemann. Eine Gedenktafel an der Kirche (im Bild rechts) erinnert an den Begründer Pfarrer Josef Forster. © Vroni Vogel

Otto Isemann von der Kirchenverwaltung ging beim Ortstermin auf die Geschichte des Gotteshauses ein. Der Begründer der Filialkirche war Pfarrer Josef Forster. Baumeister war Architekt Friedrich Haindl. Die Baukosten der Kirche beliefen sich auf rund 120 000 Mark.

Bis Eicherloh eine eigene Kirche bekam, gab es verschiedene Orte, wo sich die Gläubigen zu Gottesdiensten trafen. Vor dem Jahr 1934 besuchten die Eicherloher die Messe in Finsing. 1933/34 wurde beim Neubau des Schulhauses in Eicherloh eine Altarnische eingebaut. Als gegen Ende des Zweiten Weltkriegs der Schulsaal für Flüchtlinge benötigt wurde, verlegte man die Messe für einige Monate in einen neu gebauten Stall. Bis 1937 wurde Eicherloh von der Pfarrei Finsing betreut, dann von der Pfarrei Eichenried.

Laut Chronik wurde 1946 der erste Versuch unternommen, eine eigene Kirche zu erbauen. Die Baumaterialknappheit und die Geldentwertung vereitelten diesen Plan jedoch zunächst. Dann hieß es warten, neue Vorstöße unternehmen und 1954 eine neue Eingabe für den Kirchenbau auf den Weg zu bringen. Am 26. Juli 1956 erteilte das Erzbischöfliche Ordinariat dann endlich die Baugenehmigung.

In einem knappen Jahr Bauzeit – der Erdaushub erfolgte im Oktober 1957 – entstand die Kirche. Im Sommer 1958 ging für die Gläubigen in Eicherloh ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Das neue Gotteshaus wurde von Weihbischof Dr. Johannes Neuhäusler eingeweiht.

+ Ein schlichter Bau ist die Kirche Mariä Himmelfahrt in Eicherloh. Sie ist ein markanter Punkt am nördlichen Dorfausgang. © Vroni Vogel

Der Erdinger Anzeiger vermeldete dieses Ereignis damals mit der Überschrift „Eicherlohs neues Gotteshaus grüßt ins Land hinaus“. Autor Hans Janz beschrieb den Jubeltag: „Als die zahlreichen Festgäste eintrafen, lag strahlender Sonnenschein über dem Land. Bunte Trachten, schöne Fahnen und wehende Bänder wirkten ein festliches Bild.“ Der schlichte Kirchenbau sei durch seine harmonische Geschlossenheit mit allgemeiner Bewunderung aufgenommen worden.

Erster Mesner war laut Chronik August Lindauer. Ihm folgte Georg Karl. Dessen Enkel Georg Karl, inzwischen ein älterer Herr, übernahm später das Amt und übt es bis heute aus.

1995 wurden die Kirche außen und innen renoviert, der Altarraum umgestaltet und der Einbau der neuen Orgel abgeschlossen. Beim Blick in die Orgelfestschrift von Marianne Lehmer wird deutlich, wie groß der ehrenamtliche Einsatz für die Eicherloher Kirche ist. Davon zeugen Spenden und Eigenleistung der Eicherloher. Rund 2000 ehrenamtliche Helferstunden wurden eingebracht und über 100 000 Mark für die Sanierung gespendet.

Umfangreich und reich bebildert ist die gesamte Geschichte der Eicherloher Kirche von Hans und Antonia Janz dokumentiert. Die Historie wird durch den tatkräftigen Elan der Eicherloher Bürger mit Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat weitergeschrieben, in der Hoffnung, dass das Gotteshaus Mariä Himmelfahrt in eine sichere Zukunft begleitet werden kann.