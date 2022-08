Erweiterung der Finsinger Schule: Planung für Außenanlagen und Neubau genehmigt

Von: Veronika Macht

Im Süden der Finsinger Schule wird sich mit dem Erweiterungsbau auch das Gesicht der Außenanlagen stark verändern. Dachbegrünung und PV-Anlage? Hartplatz auch später möglich © Vroni Macht

Die Gemeinde Finsing ist bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule einen großen Schritt vorangekommen. Der Gemeinderat hat die Eingabeplanung einstimmig genehmigt.

Finsing – Die Gemeinde Finsing ist bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule einen großen Schritt vorangekommen. Einstimmig hat der Gemeinderat die Eingabeplanung genehmigt, sie geht jetzt ans Landratsamt. Zuvor hatten Architekt Markus Heilmaier und Landschaftsarchitekt Robert Kerfers die finale Planung vorgestellt.

Wie Heilmaier erklärte, wurde der Entwurf nochmals „verfeinert“. Unter anderem wurden Nebenräume angepasst und der Wunsch nach einer zweiten Schulküche erfüllt. „Es sind jetzt alle Raumnotwendigkeiten, Voraussetzungen und Anforderungen, die das Raumprogramm und die Schule an uns gestellt haben, komplett abgebildet“, fasste Heilmaier zusammen. Wie mehrfach berichtet, wird die Schule erweitert, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Großküche geplant: Auf 250 Essen ausgelegt

Der Architekt berichtete zudem, dass im Raumprogramm die Anzahl der geförderten Flächen um weitere 50 auf nun 2163 Quadratmeter gestiegen sei, was rund 140 000 Euro mehr Förderung bedeuten könne.

Mit einem spezialisierten Büro für Großküchenplanung habe man die Mensaküche, ausgelegt auf 250 Essen, noch mal mit Blick auf Räume und Arbeitsabläufe optimiert. Die Anlieferung sowie Entsorgung auch von Speiseresten solle von Süden her erfolgen und auch möglich sein, ohne dass Personal vor Ort ist. Neu dargestellt sind Lehrmittelräume auch für Außengeräte für den Sportunterricht.

Bauweise: Holzbau nicht geeignet

Im Erdgeschoss entstehe das „Lernhaus“ mit bis zu sechs Klassenräumen und variablen Differenzierungsflächen. Im Obergeschoss entstehe der PCB-Fachsaal sowie ein Klassenzimmer samt Differenzierungsraum.

Heilmaier berichtete auch von Expertengesprächen bezüglich der Bauweise: Holzbau oder konventionell als Massivbau mit Stahlbeton? Man sei sich einig gewesen, dass Holzbauweise in Sachen Brandschutz und Statik nicht geeignet sei. Dennoch habe man eine Lösung mit sehr viel Holz gefunden und könne „wirtschaftlich und trotzdem nachhaltig bauen“.

PV-Anlagen für Eigenbedarf möglich

Jürgen Lachmann (WGN) erkundigte sich nach einer Dachbegrünung. Laut Heilmaier ist die Konstruktion so ausgelegt, dass dies möglich wäre. „Es hätte auf jeden Fall klimatische Vorteile“, sagte der Architekt. Ähnlich sieht es mit PV-Anlagen für den Eigenbedarf aus, die Gertrud Eichinger (SPD) ansprach: „Ich gehe davon aus, dass das Standard ist?“ Auch hier die Antwort: „Das ist möglich.“ Eine Entscheidung zu beidem fiel noch nicht.

Franz Keimeleder (FWF) merkte zum Thema Gründach spöttisch an: „Was haltet ihr davon, wenn wir einfach ein dichtes Dach bauen?“ Zu oft habe man bei „besonderen Dächern“ schon die Erfahrung machen müssen, dass diese undicht seien.

Außenanlagen: „Nichts Kompliziertes, nichts Gekünsteltes“

Die Pläne für die Außenanlagen fasste Kerfers mit den Worten zusammen: „Nichts Kompliziertes, nichts Gekünsteltes.“ Für den Neubau müssten etliche Sträucher weichen und 14 Bäume gefällt werden, 24 Bäume will man erhalten. Der Allwetterplatz wird verlegt, zwischen Feldweg und Erweiterungsbau bleibt ein Grünstreifen. Geplant sind auch diverse Sitzgelegenheiten und eine Art Bewegungsparcours. Die Höhenunterschiede seien eine Herausforderung, gab Kerfers zu. Teils will man sie mit Sitzelementen auffangen, teils seien Stufen nötig.

Lachmann meinte mit Blick auf das Oberflächenwasser: „Wir bauen da eine richtige Badewanne.“ Kerfers sah indes keine Probleme. Man müsse das Gelände eben entsprechend entwässern.

Mensa soll nach außen erweitert werden

Die Mensa soll nach außen erweitert und der Bereich um einige Stufen abgesenkt werden, so entstehe ein „Klassenzimmer im Grünen“, das barrierefrei mit Rampe erschlossen wird. Die Größe gab Kerfers mit rund zehn mal 13 Metern an. Ludwig Lex (FWF) fände es besser, wenn dieser Bereich nicht angesenkt würde – auch wegen der Kosten. Das wäre durchaus möglich, sagte Kerfers. Jedoch sei die Fläche von der Überbauung mit einer relativ tiefen Decke überdacht. Durch die Absenkung habe man „einfach ein besseres Gefühl, dass einem das nicht so auf den Kopf drückt“. Dafür sprach sich das Gremium letztlich auch mehrheitlich aus.

Kerfers Berechnung geht von Kosten in Höhe von gut 882 000 Euro für die Außenanlagen aus. Davon entfallen 229 000 Euro auf den Allwetterplatz, 125 000 Euro auf die Erschließung und der Rest aufs Umfeld des Neubaus. Bei der Gelegenheit betonte Kerfers, dass der Hartplatz auch später angepackt werden könne – je nach Finanzlage der Gemeinde.

