Kleinbus für die Fahrt zur Tagespflege: Pflegestern will Opel für 60 000 Euro

Von: Daniela Oldach

Ein Kleinbus soll künftig Pflegebedürftige zur Betreuung und wieder heim fahren. (Symbolbild) © panthermedia/Apriori

Der Pflegestern will sich für die Fahrten zur Tagespflege und wieder nach Hause einen Opel Movano anschaffen. Die Kommune wurde um eine finanzielle Beteiligung in Form eines Sponsorings gebeten. Darüber diskutierte nun der Finsinger Gemeinderat.

Neufinsing – Mit dem Auto zur Tagespflege und wieder nach Hause: Diese Fahrten bietet der Pflegestern für den „Seniorentreff Finsing“ an. Dort werden pflegebedürftige Menschen tagsüber betreut. Nun aber wird für die Fahrten ein neues Fahrzeug erforderlich, das im Umkreis Finsing unterwegs sein wird. Dazu möchte der Pflegestern einen Opel Movano anschaffen und entsprechend umrüsten lassen. Kostenpunkt: rund 60 000 Euro.

Geschäftsführer Peter Haile bat die Kommune um eine finanzielle Beteiligung in Form eines Sponsorings. In der Gemeinderatssitzung wurde nun darüber diskutiert.

Das Auto biete genügend Werbeflächen. „Durch einen Aufkleber auf dem Bus werden wir unser Sponsoren natürlich kenntlich machen. Dieser Bus wird im Umkreis Finsing unterwegs sein, kann somit auch eine Werbefläche für Sie bieten“, so Geschäftsführer Haile in seinem Schreiben an die Gemeinde. Den großen Bus des Pflegesterns haben die vier Mitgliedsgemeinden Finsing, Neuching, Anzing und Pliening finanziert. Zudem gab es damals noch eine große Spende.

„Jetzt geht es aber um den kleinen Bus“, erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) den Räten die Sachlage. Ratsmitglied Peter Junker (AfD) schlug das Konzept der Vollfinanzierung vor. Hier werde ein Fahrzeug komplett über Werbung finanziert. Junker hatte gleich zwei Angebote für unterschiedliche Anbieter dabei. „Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Selber zahlt man dann nur die Versicherung und Nebenkosten. Die Firmen akquirieren dann auch Sponsoren. Der Pflegestern hätte da auch keine Arbeit damit“, argumentierte Junker.

Dieter Heilmair (CSU) war davon nicht überzeugt. „Ich habe bei solchen Vorhaben einen Vorbehalt. Die klappern dann unsere Firmen ab und ich weiß nicht, in welcher Art und Weise“, meinte der Vize-Bürgermeister, der über den Sportverein schon damit konfrontiert war.

Rathauschef Kressirer regte an, zuerst Kontakt mit dem Gewerbeverband aufzunehmen. Außerdem Zuschuss ja oder nein? „Zwischen 1000 und 5000 Euro“ nannte Kressirer einen Rahmen. „Wir könnten aktiv auf den Gewerbeverband zugehen und dann den Rest zahlen. Zum Schluss sind es ja eh die Mitgliedsgemeinden, die dahinterstehen“, meldete sich Ludwig Lex (FWF) zu Wort. „5000 Euro können wir uns leisten, da bin ich dafür“, bezog Martin Hagn (CSU) Stellung. Auch Gertrud Eichinger (SPD) kann sich „einen gewissen Betrag vorstellen“. Das Anbringen des Wappens am Bus diene dann zur Identifikation.

„Der große Bus kommt auch irgendwann wieder daher“, merkte Kressirer an. Junker verwies erneut auf seine Angebote. „Da haben wir keine Arbeit. Ich weiß nicht, wie diese Firmen an unsere Firmen herangehen. Aber man kann ja auch sagen: Nein, ich mag nicht“, argumentierte er. „Ich finde, die Mitgliedsgemeinden sollten einen gemeinsamen Kurs fahren“, regte Lex an.

Einstimmig beschloss das Gremium schließlich, dass Kressirer zuerst Rücksprache mit den anderen Mitgliedsgemeinden halten wird. Danach wird erneut im Gemeinderat darüber beratschlagt.