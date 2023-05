Wo die Kinder einst schwimmen lernten

Von: Veronika Vogel

Teilen

Zum Koasa-Weiher führte kürzlich die Finsinger Spazierrunde. Das von Seniorenreferentin Gertrud Eichinger (r.) initiierte Angebot bringt die Menschen zusammen. Hausherr Landwirt Josef Huber (M.) erzählte einiges über die Geschichte des kleinen Naturgewässers. © Vroni Vogel

Spazierrunde zum Koasa-Weiher in Finsing: Einst war er ein beliebter Treff, heute ist das Gewässer an Angler verpachtet.

Finsing – Ein niederschwelliges Angebot, das die Menschen zusammenbringt und sehr gut angenommen wird, hat die Finsinger Seniorenreferentin Gertrud Eichinger ins Leben gerufen. Alle 14 Tage, immer mittwochs, ist eine nachmittägliche Spazierrunde in der Gemeinde angesagt. Treffpunkt ist oft die Kapelle in Neufinsing. „Wer kommt, der kommt“, sagt Eichinger, eine Extraanmeldung sei nicht erforderlich. Und dann geht es los, so wie kürzlich zum sogenannten Koasa-Weiher.

Manchmal ist man einfach zusammen unterwegs, um sich Bewegung zu verschaffen und dann gemeinsam Kaffee zu trinken. Manchmal werden gezielt Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten in der nahen Umgebung besichtigt. Entstanden sei das Projekt vor gut einem Jahr noch während der Pandemie, um unter freiem Himmel etwas gemeinsam zu unternehmen und gerade auch älteren Mitbürgern die Möglichkeit des geselligen Austauschs zu bieten. Inzwischen hat sich eine treue Gruppe gebildet, die an den kleinen Exkursionen regelmäßig teilnimmt, und es kommen immer wieder auch neue Interessierte dazu.

Kürzlich trafen sich alle am Finsinger Maibaum, um zum Koasa-Weiher zu gehen. Der strömende Regen, der zu dem Zeitpunkt herrschte, hielt die toughe Runde nicht ab. Ausgestattet mit Schirmen und Regenzeug, spazierte die Teilnehmerschar mit dem Koasa-Bauern, Landwirt Josef Huber, zu dem kleinen idyllisch gelegenen Gewässer, um dabei auch einiges über seine Geschichte zu erfahren. Der bayerische Name leite sich vom Wort Kaiser ab. In der Flurkarte aus dem Jahr 1850 sei der Weiher bereits verzeichnet und dürfte etwa 200 Jahre alt sein. Dort hätten viele Kinder früher mit „Hundstappern“ das Schwimmen gelernt.

Der Weiher war überhaupt ein beliebter Treff. Huber erinnert sich noch gut ausgelassene Schlammschlachten: „Das war eine rechte Gaudi.“ Sein Großvater habe den Weiher noch bewirtschaftet, erzählte der Landwirt. Inzwischen sei er an die Anglergilde verpachtet. Karpfen, Schleien, Braxen, Rotaugen und Rotfedern sind dort beheimatet. Außerdem gibt es Frösche und Kröten in diesem Naturteich.

Von außen ist der abgelegene Koasa-Weiher nicht frei zugänglich und liegt versteckt zwischen Bäumen. Er sei etwa 1,80 Meter tief. Manchmal geht Huber nach getaner Arbeit selbst noch zum Schwimmen, um sich zu erfrischen. Seit 20 Jahren bewirtschaftet er seinen Hof als Öko-Betrieb mit reinem Ackerbau. Roggen, Dinkel und Speisehafer werden angebaut.

Da es bei der Weiher-Erkundung kühl war und ausgiebig regnete, hielt sich die Badelust an diesem Tag in Grenzen. Aber die Magie des lauschigen Orts war dennoch spürbar. Da könne man ja sogar „nackig baden – es sieht einen ja keiner“, meinte eine ältere Dame verschmitzt.

Die nächste Spazierrunde ist am Mittwoch, 7. Juni, unterwegs. Dabei erkunden die Teilnehmer einen besonderen Garten in der Gemeinde. Christina Reischenbeck freut sich über Gäste, denen sie ihre Vielfalt an Rosen zeigen darf. Man nimmt gerne Rücksicht auf Teilnehmer, die nicht mehr so mobil sind. Und wer sich darüber hinaus auspowern möchte, nimmt noch die Verlängerungsrunde. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an die Kapelle in der Ortsmitte Neufinsing.