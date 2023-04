Kulturabend in Finsing: „Das Leben ist nicht schwarz oder weiß“

Von: Veronika Vogel

Mit ihren Darbietungen begeisterten „Die FinSingers“ unter der Leitung von Sonja Hogl das Publikum, darunter „Kein schöner Land“ auf Deutsch und Suaheli. © Vroni Vogel

Volles Haus beim Kulturabend unter dem Motto „Finsing ist bunt“: Die Zuhörer erlebten viele Darbietungen gegen jegliche Art von Rassismus.

Finsing – Nachdenklich, nostalgisch, zeitaktuell und originell: Das Programm des Kulturabends „Finsing ist bunt“ sorgte in der voll besetzten Aula der örtlichen Schule für beste Unterhaltung. Zugleich stand es für eine vorurteilsfreie, offene und empathische Gemeinschaft ein, die gegen jegliche Art von Rassismus eintritt, und war ein Plädoyer für ein buntes Gemeindeleben mit dem Appell: „Misch dich ein!“

Getragen wurde die parteiübergreifende Benefizveranstaltung von verschiedenen Vereinen und Gruppierungen, vom Organisationsteam mit Michael Suhre, Gertrud Eichinger, Julia Manu, Wolfgang Hansjakob, Josefine Gartner, Andrea Struck, und Annett Burgarth, von allen Mitwirkenden und einem aufmerksamen Publikum.

Ein großer Dank ging an die Schulleitung, die beteiligten Lehrkräfte und die 10. Klasse, die bei der Gestaltung des Buffets mithalf. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Wie bereichernd und wichtig es ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, war eine zentrale Botschaft.

Der Kulturabend „Finsing ist bunt“ in der Schulaula war bestens besucht. Er stand für kulturelle Vielfalt und war ein Plädoyer gegen jegliche Art von Rassismus. © Vroni Vogel

Passenderweise sang die Chorgemeinschaft „Die FinSingers“ (Leitung: Sonja Hogl) das Lied „Kein schöner Land“ auf Deutsch und Suaheli. Das bekannte Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ interpretierte Sängerin Kathi Junker zur Gitarrenbegleitung. Marlene Dietrich machte die deutsche Version von „Where Have All The Flowers Gone“ berühmt. Der Song selbst stammt aus der Feder des amerikanischen Folksängers Pete Seeger, hat aber auch osteuropäische Wurzeln.

Zwei sprachlich starke, gesellschaftskritische Songs des österreichischen Künstlers Arik Brauer präsentierte die Band „Rocking Socks“ mit Franz Peischl, Michael Suhre und Matthias Ashoff. Im Lied „Sein Köpferl im Sand“ setzte sich Brauer mit der bewussten Blindheitsstrategie des Mitläufertums auseinander. In „Der Spiritus“ beschrieb er die Ausgrenzung von Menschen am Rande der Gesellschaft, den gnadenlosen Blick auf sie und ihre Flucht in die Selbstzerstörung.

Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, Diskriminierung von Frauen, Rassismus im alltäglichen Leben, Schattenseiten digitaler Allmacht und Diskreditierung der Demokratie waren Inhalte, die Josefine Gartner in ihrem Programm „Denk-mal-geschützt!“ kabarettistisch bearbeitete. Der Männergesangsverein „Lyra Finsing“, dirigiert von Frank Burghardt, steuerte bairisches Liedgut bei. Und zum Schluss stimmten alle ein Lied an, das Peischl getextet hatte: „Das Leben hat verschiedene Seiten. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß“ – nein, es ist erfrischend bunt, wie der kurzweilige Kulturabend zeigte.

Der gesamte Erlös kommt dem Wohn- und Kulturzentrum „Bellevue di Monaco“ in München zugute, das ein Anlaufpunkt für Geflüchtete ist und die Menschen zusammenbringt.