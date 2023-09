Diese Hundeleckerlis schmecken auch dem Menschen

Von: Veronika Vogel

Hundeleckerlis für die geliebten Vierbeiner stellten die Kinder in der Küche von Stephanie Kornblum (hinten, r.) her. Nicht nur die beiden Hunde der Familie, Balu und Vivi, konnten sich auf die Ergebnisse freuen. © Vroni Vogel

Im Ferienprogramm der Gemeinde Finsing stellen Kinder Happen her, die auch dem Menschen schmecken.

Eicherloh – Ein appetitanregender Duft nach Käsegebäck durchzieht die Küche von Stephanie Kornblum in Eicherloh, als sie mit den Kindern im Rahmen des Finsinger Ferienprogramms eifrig am Werkeln ist. Dieses Mal ging’s jedoch nicht um deftige Naschereien für Menschen, sondern um Leckerlis für Hunde. Wobei – die Parmesan-Gouda-Variante können alle essen.

Und so geht’s: Man nehme 70 Gramm Gouda, 50 Gramm Parmesan, drei Eier und drei Esslöffel Kartoffelmehl. Alle Zutaten gut mit dem Schneebesen verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Diesen auf eine Backmatte mit Kugel-Formen gießen und mit dem Spatel in die Vertiefungen streichen. Bei 180 Grad Umluft rund 25 Minuten backen. Die Kugeln aus der Matte lösen und weitere zehn Minuten im Ofen nachbacken.

Rein für den tierischen Genuss waren allerdings die Leckerlis mit Hundeleberwurst. Kornblum, die sich seit einigen Jahren beim gemeindlichen Ferienprogramm mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen engagiert, wird von ihrem zwölfjährigen Sohn Kilian bei der Backaktion unterstützt. Ihre beiden Hunde, der Kangalmischling Balu und die anatolische Schäferhündin Vivi, beobachten das Treiben rund um den Küchentisch aufmerksam. „Für mich ist es bei jeder Ferienprogrammaktion wichtig, den Kindern etwas Sinnvolles zu zeigen, das sie auch nachmachen können“, sagt Stephanie Kornblum.

Die Mädchen und Buben freuten sich, für die geliebten Vierbeiner daheim Leckerlis herzustellen und sie den Familienhunden mitzubringen. Die elfjährige Carolin und ihre achtjährige Schwester Miriam fertigen Mitbringsel für die Hunde ihrer Freunde, die sie bald besuchen werden. „Ich hab’ zuhause schon mal Hundeleckerlis gemacht“, erzählt die zehnjährige Katharina. Doch für die meisten Kinder ist es eine Premiere.

Am besten sei es, die fertigen Leckerlis in einer Brotzeittüte aus Papier aufzubewahren und innerhalb weniger Tage zu verfüttern, rät Kornblum. Der Variantenreichtum der Leckerlis ist beachtlich. Rezepte gibt es im Internet und in speziellen Hundekochbüchern. vev