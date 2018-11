Diese Kränze sind ein Verkaufsschlager

Finsing – Schon Wochen vor Beginn der Adventszeit herrscht im Finsinger Bürgerhaus vorweihnachtliche Stimmung. Die Mitglieder des Gartenbauvereins sorgen dort dafür, dass in den Häusern der Gemeindebürger ab dem 1. Advent wieder Kerzen auf liebevoll dekorierten Adventskränzen brennen.

Seit es den Adventsmarkt in Finsing gibt, bieten die Gartler dort ihre selbstgebundenen und dekorierten Adventskränze an. Für rund 25 Euro können die 40 Kränze am kommenden Wochenende, 1. und 2. Dezember, beim Adventsmarkt auf dem Rathausplatz in Neufinsing gekauft werden.

Neben den bereits fertigen, geschmückten Kränzen werden auch ungeschmückte Exemplare sowie Türkränze, Gestecke und schlichte Efeukränze angeboten. Sechs Mal treffen sich zehn der rund 180 Mitglieder jährlich, um den Adventsschmuck zu gestalten. 18 Stunden sind sie insgesamt damit beschäftigt. Ein Aufwand, der sich lohnt, wie Vorsitzende Elisabeth Fuß weiß: „Wir können eigentlich immer alles verkaufen. Inzwischen warten die Leute teilweise schon eine halbe Stunde vor Verkaufsbeginn neben dem Kranz, den sie sich ausgesucht haben, um ihn dann gleich zu kaufen“, erzählt sie schmunzelnd. Dabei wird in Finsing Wert auf Traditionelles gelegt. „Die klassischen Farben wie Rot sind immer gefragt.“

Aber auch Trendfarben gibt’s: „Die sind allerdings nicht immer so gut gegangen“, erinnert sich die Vorsitzende. In diesem Jahr werden metallic-farbene Kerzen als Alternative zu den Klassikern geboten.

Der Startschuss für die Adventszeit fällt am Samstag bei der Eröffnung des Adventsmarkts durch Bürgermeister Max Kressirer und die singenden Kinder des Kinderlands Zur Sonnwend und Am Park Eicherloh. Zudem werden die Preise des Malwettbewerbs Adventshaferl 2018 verliehen. Ab 15.15 Uhr gibt es eine Märchenstunde für Kinder ab drei Jahren im Untergeschoss des Rathauses. Um 16 Uhr sorgt die Jugendblaskapelle Finsing für Stimmung. Ab 18 Uhr startet im Rathaus das Abendprogramm mit Musik, Geschichten und Gedichten.

Am Sonntag singen zur Eröffnung des Marktes um 14 Uhr die Kinder des Kinderhauses St. Georg, und um 14.45 Uhr sind die Schüler der Finsinger Schule an der Reihe. Geschichten für die kleinen Besucher gibt es um 15.15 Uhr im Rathaus zu hören. Und ab 16.30 Uhr begleitet die Finsinger Blaskapelle die Besucher durch den Abend. An beiden Tagen öffnet die zudem Bücherei von 16 bis 18 Uhr ihre Pforten zum Bücherflohmarkt.

