Abschlussfeier der Mittelschule Finsing: Ein großer Schritt in die Zukunft

Von: Veronika Macht

Die Finsinger Absolventen aus drei Klassen bekamen am Freitag in der Turnhalle ihre Zeugnisse überreicht. Am Rednerpult die Schulleiterinnen Susanne Techant und Christina Lehmer (v. r.). © Vroni Macht

In einer Feierstunde in der Turnhalle hat die Mittelschule Finsing zwei neunte und eine Vorbereitungsklasse verabschiedet.

Finsing – Die einen kamen im festlichen Abendkleid, die anderen in fescher Tracht. Für ihren besonderen Moment hatten sich die Absolventen der Klassen 9a, 9b und 10V2 der Mittelschule Finsing richtig in Schale geworfen: Am Freitagvormittag bekamen sie in einer Feierstunde in der Turnhalle ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

„Heute ist für euch ein wichtiger Übergang zwischen zwei Lebensabschnitten. Und ich werde gerne und mit einem Lächeln an euch zurückdenken“, sagte Susanne Techant, für die es der erste Abschlussjahrgang als Leiterin der Finsinger Schule war. Die Absolventen könnten stolz auf sich sein, auf die abgelegten Prüfungen, die Berge an Hefteinträgen und Hausaufgaben. Auch stolz auf das Wissen, „das euch nun keiner mehr nehmen kann“, sowie auf die erlernten Sozialkompetenzen.

Die drei besten Absolventen der Klasse 10V2 der Mittelschule Finsing (v. l.): Blerta Kryeziu, Alma Kicin und Julia Pleithner. © Vroni Macht

Auf dem Weg „zu den wunderbaren jungen Menschen, die ihr nun hier vor uns sitzt“, hätten sie Helfer und Wegbegleiter gehabt, sagte Techant und dankte Lehrern und Eltern, Familienangehörigen und Freunden. Jetzt beginne der neue Lebensabschnitt – „dafür wünsche ich euch viel Glück, Selbstvertrauen, Zuversicht und eine ganz große Portion Gelassenheit“, gab die Schulleiterin den Absolventen mit auf den Weg. Denn ihnen würden sicher auch Gegenwind und Umwege begegnen, die es zu meistern gelte.

Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler sagte den Absolventen als Vertreter des Schulverbands: „Ihr habt es geschafft, Respekt!“ Als guten Rat hatte Nagler eine lateinische Wendung dabei, übersetzt mit „Habt keine Angst“: „Habt keine Angst davor, eigene Entscheidungen zu treffen. Geht euren Weg, denn es gibt noch viele, viele weitere Wege.“

„Ihr habt einen großen Schritt in die Zukunft gemacht“, sagte Konrektorin Christina Lehmer, Klassenleiterin der 9a. Sie zitierte Albert Schweitzer: „Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein.“ Und so wünschte sie allen Absolventen, dass sie für sich etwas finden, was sie lieben. „Das Glück und somit den Schlüssel zum Erfolg habt ihr selbst in der Hand“, sagte Lehmer. Damit sie immer daran erinnert werden, bekamen die jungen Frauen und Männer Schlüsselanhänger geschenkt.

Die drei besten Absolventen der beiden neunten Klassen an der Mittelschule Finsing (v. l.): Daniel Hettler, Claudia Wagner und Franziska Hugo. © Vroni Macht

Was macht eigentlich eine Klasse aus, an die man sich lange positiv erinnert? Darüber sinnierte Andreas Zeitler und kam zu dem Ergebnis: Die Mischung aus verschiedenen Schülertypen macht’s. „Und bei euch war das Mischungsverhältnis nahezu optimal“, sagte der Klassenleiter der 9b und schilderte augenzwinkernd den Beginn einer Deutschstunde inklusive kreativer Ausreden, wenn die Hausaufgaben mal nicht gemacht wurden.

Mit einem großen Augenzwinkern versehen war auch die Rede von Viktoria Ziechaus. Die Klassenleiterin der 10V2 hatte zu jedem ihrer Schüler eine Anekdote aus dem Schulalltag dabei. „Denn jeder von euch hat dazu beigetragen, dass jeder Tag wie kein anderer war“, sagte Ziechaus. Nach dieser durchaus kurzweiligen Charakterisierung der Absolventen riet sie ihnen: „Gebt einfach euer Bestes. Ich bin stolz auf euch!“

Die Schüler selbst richteten wiederum Dankesworte an ihre Lehrer sowie gute Wünsche an ihre Mitabsolventen, gaben amüsante Einblicke in ihre Schulzeit und schauten mit einem lachenden wie einem weinenden Auge auf die vergangenen Jahre zurück. Tatsächlich flossen bei so mancher Absolventin ein paar Tränchen, bevor beim Sektempfang mit Häppchen der Schüler und Getränken vom Förderverein gefeiert wurde.

Über Kinogutscheine zu ihren Zeugnissen durften sich die besten Absolventen freuen. Bei den Neuntklässlern haben Franziska Hugo (14), Claudia Wagner (15) und Daniel Hettler (15) jeweils einen Schnitt von 1,7 erreicht. Hugo möchte in den medizinischen Bereich gehen, und Hettler strebt eine Ausbildung zum Maler und Lackierer an, während Wagner noch keine konkreten Pläne hat. Zunächst aber wollen alle drei in Finsing die Mittlere Reife erwerben („9+2“).

Dieses Ziel haben Julia Pleithner (17; Schnitt: 1,56) aus Oberneuching, Alma Kicin (16; 1,56) aus Dorfen und Blerta Kryeziu (17; 1,3) aus Isen bereits erreicht. Pleithner beginnt nun eine Ausbildung zur Bürokauffrau für Büromanagement bei der Firma Gewo in Hörlkofen, Kicin will ihr Abitur am Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding machen und Kryeziu startet am Landratsamt Erding eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

